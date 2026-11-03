또렷한 언더 래시 대신 연한 핑크, 원희의 청순 메이크업

@illit_official

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최근 아이돌 메이크업에서는 속눈썹이 꽤 중요한 포인트로 자리 잡았다. 위쪽 속눈썹은 길고 또렷하게 올리고, 아래쪽까지 가닥을 나눠 표현해 눈을 크게 보이게 만드는 메이크업을 쉽게 볼 수 있다. 언더 속눈썹이나 길게 뺀 아이라인이 눈매의 존재감을 키우는 경우도 많다.

원희는 속눈썹을 강하게 부각하기보다 눈 주변에 연한 핑크와 베이지를 얇게 깔고, 아이라인은 짧고 가볍게 마무리했다. 눈을 선으로 크게 확장하기보다 색을 부드럽게 퍼뜨려 전체적으로 맑고 청순한 분위기를 살렸다.

눈두덩이에는 선명한 핑크보다 누디 핑크와 베이지 계열을 얇게 올렸다. 색을 넓고 진하게 쓰지 않아 눈 주변이 무겁지 않고, 눈꼬리 쪽에만 옅은 음영을 더해 부드럽게 마무리했다.

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아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 조금 더했다. 끝을 길고 날카롭게 빼지 않아 눈매가 세게 느껴지지 않고, 연한 핑크 섀도와도 자연스럽게 어우러진다.

속눈썹에서는 차이가 더 분명하다. 위쪽 속눈썹은 컬을 살렸지만 길이나 볼륨을 크게 키우지 않았고, 아래쪽 역시 가닥을 또렷하게 세워 강조하지 않았다. 마스카라의 존재감이 크지 않아 눈매가 날카로워지지 않고, 연한 핑크 섀도와도 자연스럽게 어우러진다.

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눈 밑은 하얀 펄로 애교살을 강하게 띄우지 않았다. 핑크와 베이지 사이의 밝은 색을 얇게 더해 눈두덩이와 비슷한 색감으로 이어주고, 아래 라인과 언더 속눈썹도 과하게 강조하지 않았다. 덕분에 눈 밑이 답답하지 않고 전체적으로 한층 맑게 보인다.

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아이라인은 짧게 마무리하고, 속눈썹과 언더 메이크업도 과하게 강조하지 않았다. 대신 눈가에는 연한 핑크빛을 더해 눈매를 부드럽게 살렸다.

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볼에는 눈가보다 조금 더 따뜻한 핑크빛을 더했다. 색을 광대 바깥쪽으로 길게 빼기보다 앞볼을 중심으로 부드럽게 퍼뜨려 얼굴에 생기를 남겼다. 눈 주변의 연한 핑크와 크게 차이나지 않아 블러셔만 따로 도드라지지 않는다.

입술 역시 진한 색을 선택하지 않았다. 선명한 레드나 쨍한 핑크 대신 누드 핑크와 로즈 핑크 사이의 색을 사용하고, 입술선도 강하게 잡지 않았다. 표면에는 촉촉함을 남겨 전체 메이크업의 맑은 분위기를 이어간다.

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피부는 색조보다 먼저 튀지 않도록 깨끗하게 정리했다. 베이스를 두껍게 덮기보다 피부결이 자연스럽게 드러날 정도로 표현하고, 강한 하이라이터도 크게 강조하지 않았다. 눈과 볼에 사용한 연한 핑크가 탁해지지 않고 그대로 드러나는 것도 이런 피부 표현 덕분이다.

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원희의 메이크업에서 중요한 건 눈을 얼마나 크게 만들었느냐가 아니다. 최근 아이돌 메이크업에서 자주 보이는 강한 속눈썹이나 긴 아이라인을 줄이고, 대신 눈 주변의 밝은 색과 깨끗한 피부, 옅은 핑크빛을 남겼다.

속눈썹을 덜 강조했다고 눈매가 흐려진 것도 아니다. 오히려 눈 주변을 과하게 채우지 않아 눈동자가 더 맑게 드러나고, 얼굴 전체에서도 부드러운 인상이 유지된다. 화려한 장치를 많이 쓰지 않아도 충분히 또렷하고 청순할 수 있다는 걸 보여주는 메이크업이다.