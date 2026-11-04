아이브 레이, 회색 코트에 양갈래 헤어…빈티지 무드 살린 가을 스타일링

@reinyourheart

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가을이 깊어지면 옷장에는 자연스럽게 회색과 검정이 늘어난다. 차분하고 활용하기 좋은 색이지만, 비슷한 조합이 반복되면 전체 인상이 무거워 보이기도 한다. 레이는 회색 코트와 블랙 스커트처럼 익숙한 가을 아이템에 오렌지 브라운 헤어와 양갈래로 땋은 머리를 더해 분위기를 바꿨다.

레이가 입은 회색 코트는 넓은 칼라와 큼직한 버튼이 눈에 들어오는 디자인이다. 허리 아래까지 내려오는 길이와 여유 있는 실루엣 때문에 클래식한 분위기가 강하고, 여기에 블랙 롱스커트를 매치해 옷 자체의 색감은 최대한 차분하게 가져갔다. 회색과 검정을 중심으로 한 조합만 보면 단정하고 묵직한 편이지만, 헤어가 더해지면서 인상이 크게 달라진다.

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가장 눈에 띄는 건 오렌지빛이 감도는 브라운 헤어다. 완전히 밝은 오렌지나 레드 브라운보다 톤이 차분해 가을 옷과도 자연스럽게 어울린다. 회색처럼 차가운 색의 아우터와 대비되면서 얼굴 주변에는 따뜻한 색이 남고, 전체 스타일링도 한층 부드러워 보인다.

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헤어는 가운데 가르마를 타고 양쪽으로 나눠 길게 땋았다. 머리를 반듯하게 붙여 땋기보다 얼굴 옆에 잔머리를 남기고 브레이드도 느슨하게 만들어 정돈된 양갈래보다 편안한 분위기가 강하다. 같은 양갈래 머리라도 리본이나 화려한 헤어 액세서리를 더하지 않아 귀여움만 앞서지 않는다.

클래식한 회색 코트에 양갈래 브레이드를 더한 점도 눈에 들어온다. 보통 이런 코트에는 생머리나 낮게 묶은 머리를 떠올리기 쉽지만, 레이는 발랄한 헤어를 더해 분위기를 가볍게 바꿨다. 차분한 옷과 느슨한 브레이드가 함께 어우러지면서 빈티지한 느낌도 자연스럽게 살아난다.

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메이크업은 전체적으로 옅게 표현했다. 눈두덩이에는 누디 핑크와 베이지 계열을 얇게 올리고, 아이라인은 속눈썹 가까이에 가볍게 그렸다. 눈꼬리를 길게 빼거나 속눈썹을 강하게 강조하지 않아 차분한 분위기가 그대로 이어진다.

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볼에도 선명한 핑크를 넓게 올리기보다 옅은 색을 가볍게 더했다. 입술은 누디 핑크와 로즈 사이의 차분한 색으로 마무리해 헤어 컬러와도 부드럽게 어우러진다. 오렌지 브라운 헤어가 얼굴 주변에서 충분히 포인트가 되는 만큼, 메이크업까지 진하게 올리지 않은 점이 오히려 전체 스타일링을 깔끔하게 만든다.

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회색과 검정으로 차분하게 맞춘 옷에 오렌지 브라운 헤어와 옅은 핑크 메이크업을 더했다. 어두운 옷 사이로 따뜻한 색이 들어오면서 전체 스타일링이 답답해 보이지 않고, 레이 특유의 발랄한 분위기도 자연스럽게 살아난다.

회색 코트와 블랙 롱스커트에 오렌지 브라운 헤어, 느슨하게 땋은 양갈래가 더해지면서 빈티지한 분위기가 자연스럽게 살아난다. 메이크업도 누디 핑크와 베이지 계열로 옅게 표현해 전체 스타일링이 과하게 느껴지지 않는다.

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양갈래 머리를 차분한 옷과 함께하기 어렵다고 생각했다면 레이의 스타일링을 참고할 만하다. 헤어 자체를 화려하게 꾸미기보다 브레이드를 느슨하게 만들고, 옷은 회색이나 검정처럼 차분한 색을 선택하면 분위기가 훨씬 달라진다.

가을 스타일링은 옷을 새로 바꾸지 않아도 헤어만 달라져도 분위기가 꽤 달라진다. 레이는 회색 코트와 블랙 스커트에 오렌지 브라운 헤어를 더하고, 머리는 양갈래로 느슨하게 땋았다. 차분한 옷에 발랄한 헤어를 섞으면서 클래식한 분위기와 귀여운 인상이 함께 살아난다. 익숙한 가을 코디도 헤어 컬러와 묶는 방법에 따라 충분히 새롭게 보일 수 있다.