비니 예쁘게 쓰는 법, 수지·지효·김채원처럼 머리 손질하기

@skuukzky

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긴 생머리는 얼마나 내리고, 웨이브는 어디부터 넣을까. 비니를 쓸 때 참고하기 좋은 세 사람의 헤어를 비교했다.

비니를 푹 눌러썼는데 머리카락이 얼굴 양옆으로 잔뜩 쏟아진다. 귀 뒤로 넘기자니 이번에는 얼굴만 드러나는 것 같아 어색하다. 모자를 조금씩 올렸다 내려봐도 마음에 들지 않는다면, 비니 밖으로 나온 머리부터 정리할 차례다.

겨울에는 옷의 두께도 생각해야 한다. 얇은 티셔츠에 괜찮았던 긴 머리가 터틀넥이나 머플러 위에서는 복잡해 보일 수 있다. 그렇다고 매번 머리를 묶을 필요는 없다. 평소 머리 길이와 외출할 때 입는 옷에 맞춰 골라보자.

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@skuukzky

수지의 비니 헤어 스타일링, 긴 생머리는 내리는 양부터 체크

베이지 니트에 검은 비니를 쓴 수지의 사진은 긴 머리를 그대로 두고도 비니를 편하게 쓸 수 있다는 걸 보여준다.

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이마를 덮도록 모자를 내리고, 머리는 어깨 앞으로 길게 늘어뜨렸다. 크게 부풀린 컬이나 별도의 헤어 장식 없이도 니트와 비니의 포근한 느낌이 잘 어울린다.

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이처럼 생머리를 풀어둘 때는 숱을 양쪽에 얼마나 남길지가 중요하다. 머리카락을 전부 앞으로 끌어오면 얼굴 옆부터 가슴까지 검은 머리가 넓게 쌓일 수 있다. 특히 두툼한 옷을 입는 날에는 일부를 등 뒤로 보내고, 앞쪽에는 얼굴선을 따라 떨어지는 머리만 남겨보자. 좌우를 똑같이 맞추기보다 한쪽 귀 주변을 살짝 넘겨도 좋다.

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손질은 엉킨 부분을 빗고 머리끝을 다듬는 정도로 시작한다. 끝이 제각각 뻗었다면 그 부분만 가볍게 안으로 넣어준다. 에센스는 손바닥에 얇게 편 뒤 건조한 끝부분에 묻힌다. 머리 전체를 매끈하게 만들려고 많은 양을 바르면 모자 아래로 나온 가닥이 뭉쳐 보일 수 있다.

수지의 차림처럼 목선이 여유 있는 니트에는 긴 머리를 앞으로 내리기 편하다. 목을 감싸는 옷이라면 모자를 쓴 뒤 옷깃과 머리카락이 겹치는 부분까지 체크해보자. 머리끝을 조금 뒤로 넘기는 것만으로도 옷의 칼라가 드러나 포인트를 줄 수 있다.

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@_zyozyo

지효의 웨이브 헤어, 볼륨은 비니 아래에

지효는 줄무늬 비니 아래로 웨이브가 있는 긴 머리를 풀어 내렸다. 이마와 정수리는 모자가 덮고 있지만 얼굴 옆과 어깨 주변에는 컬이 남아 있다. 비니를 쓰면 머리가 납작해 보이는 사람이 참고하기 좋은 스타일링이다.

모자 안으로 들어갈 머리까지 전부 말지 않아도 된다. 비니를 먼저 써보고 어느 부분부터 머리가 드러나는지 확인한 뒤, 그 길이부터 손질하면 한결 간단하다. 귀 옆과 턱 아래쪽에 굵은 컬을 넣으면 모자를 쓴 상태에서도 굴곡이 보인다.

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얼굴 가까운 머리는 바깥으로 느슨하게 넘기고, 나머지는 가닥을 나눠 말아준다. 컬이 식은 뒤 손가락으로 풀어 한 덩어리로 뭉치지 않게 한다. 양쪽 머리가 볼 주변에 너무 많이 모이면 일부를 어깨 뒤로 넘긴다. 모자 테두리에 눌린 머리는 손끝으로 조금씩 꺼내 정리한다.

이미 웨이브 펌을 했다면 전체를 다시 말기보다 흐트러진 몇 가닥만 손보면 된다. 지효의 사진에서도 머리카락이 한 올씩 가지런히 정렬돼 있지는 않다. 비니와 함께 연출하는 날에는 컬의 모양을 모두 맞추기보다 얼굴 옆에 남길 양을 정리하는 편이 자연스럽다.

@_chaechae_1

김채원의 양 갈래, 귀 아래에서 낮게 땋기

머리가 바람에 흩날리거나 목 주변에 쌓이는 게 불편하다면 김채원의 양 갈래를 참고해보자. 김채원은 비니에 두 갈래로 낮게 땋은 머리를 매치했다. 풀어둘 때보다 머리가 가늘게 모여 어깨 앞으로 내려오고, 비니와 선글라스를 함께 써도 땋은 모양이 드러난다.

비니를 쓰는 날에는 땋기를 시작하는 위치부터 정한다. 귀 위에서 높게 묶으면 매듭이 모자 안에 들어가 옆부분이 불룩해질 수 있다. 머리를 두 갈래로 나누고 비니를 쓴 뒤, 테두리 아래로 나온 부분부터 땋아보자. 뒤쪽 머리까지 무리하게 앞으로 당기지 않아야 고개를 돌릴 때도 편하다.

가늘고 또렷한 모양을 원하면 촘촘하게 땋는다. 느슨한 형태가 좋다면 끝을 묶은 뒤 땋은 마디의 바깥쪽을 조금씩 당긴다. 처음부터 한꺼번에 많이 빼면 짧은 머리가 빠져나올 수 있으니 끝부분부터 확인하며 풀어준다. 얼굴 옆으로 빠지는 짧은 가닥은 억지로 끼워 넣지 말고 귀 뒤로 넘겨 정리해도 된다.

양 갈래는 머플러를 두르는 날에도 활용하기 좋다. 먼저 머플러를 두른 뒤 땋은 머리를 밖으로 꺼내면 안쪽에서 엉키는 것을 줄일 수 있다. 두 갈래를 앞으로 내리거나 한쪽을 뒤로 보내면서 코트의 칼라와 겹치지 않는 위치를 찾는다.

@_zyozyo

비니를 쓴 뒤에는 얼굴 옆 머리와 옷깃까지 한 번 더 정리한다. 머리가 한쪽에 몰렸다면 나눠 내리고, 목 주변에 쌓였다면 일부를 뒤로 보낸다. 외출 전 거울에서 정면뿐 아니라 옆모습도 확인해보자. 머리카락 몇 가닥을 옮기는 것만으로도 비니를 쓴 모습이 훨씬 편안해질 수 있다.