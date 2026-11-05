겨울만 되면 베이스가 들뜬다면, 글로우 파운데이션 7가지

에스쁘아 비글로우 파운데이션(에스쁘아 공식 홈페이지)

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촉촉한 세럼 제형부터 은은한 세미 글로우까지, 겨울철 베이스를 고를 때 살펴볼 국내 브랜드 파운데이션 여덟 가지를 알아 보았다.

여름 내내 잘 쓰던 파운데이션인데, 날이 추워지자 볼과 입가가 유난히 푸석해 보이는 경우 한 번쯤 겪어봤을 것이다. 커버가 덜 된 줄 알고 한 번 더 발랐다가 화장만 두꺼워지는 날도 있다.

겨울용 베이스를 찾게 되는 건 대개 이런 순간이다. 보송한 마무리 대신 피부에 윤기를 남기는 글로우 파운데이션으로 눈을 돌려볼 만하다.

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헤라 리플렉션 스킨 글로우 파운데이션(헤라 공식 홈페이지)

헤라 리플렉션 스킨 글로우 파운데이션

피부에 얇게 밀착돼 투명한 윤기를 더하는 글로우 파운데이션. 세럼과 파운데이션 입자를 결합한 제형에 나이아신아마이드와 판테놀을 담았다. 쿨·뉴트럴 계열로 색상을 나눠 밝기뿐 아니라 피부 바탕색에 맞춰 고를 수 있다.

에스쁘아 비글로우 파운데이션(에스쁘아 공식 홈페이지)

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에스쁘아 비글로우 파운데이션

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맑은 광채와 가벼운 밀착감을 내세운 리퀴드 파운데이션. 스킨케어와 메이크업을 결합한 촉촉한 제형으로 윤기 있는 피부를 표현한다. 핑크빛 웨딩피치부터 뉴트럴·쿨 계열까지 10가지 색상을 선보인다.

바닐라코 커버리셔스 세럼 파운데이션(바닐라닷컴)

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바닐라코 커버리셔스 세럼 파운데이션

맑고 은은한 '세럼광'이 특징인 파운데이션. 촉촉한 밀착감과 윤광 표현을 강조했다. 같은 커버리셔스 라인의 파워 핏과는 다른 제품으로, 세럼 타입의 광채 베이스를 찾는다면 살펴볼 만하다.

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에뛰드 더블 래스팅 세럼 스킨 파운데이션(에뛰드 홈페이지)

에뛰드 더블 래스팅 세럼 스킨 파운데이션

더블 래스팅 라인에서 윤기 있는 피부 표현을 맡은 세럼 파운데이션. 로지 퓨어와 뉴트럴 베이지, 샌드 등 밝기와 바탕색이 다른 일곱 가지 색상을 갖췄다. 사용 전 가볍게 흔들어 피부 결을 따라 펴 바르는 방식이다.

어뮤즈 듀 웨어 파운데이션(어뮤즈 홈페이지)

어뮤즈 듀 웨어 파운데이션

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물기를 머금은 듯 맑은 광채를 표현하는 파운데이션. 촉촉하고 쫀쫀한 젤리 제형이 특징이다. 핑크 베이스의 퓨어와 뉴트럴 베이스의 내추럴·헬시·허니 등 네 가지 색상으로 구성했으며, 본품에 끼워 쓰는 리필도 있다.

정샘물 스킨 누더 파운데이션(올리브영 공식몰)

정샘물 스킨 누더 파운데이션

피부 본연의 톤과 은은한 윤기를 살리는 리퀴드 파운데이션. 브랜드 특유의 '누드 글로우' 표현을 담았다. 전용 퍼프가 함께 들어 있으며, 내용물을 얼굴에 펴 바른 뒤 퍼프로 가볍게 두드려 마무리하도록 안내한다.

지베르니 듀이 글래시 파운데이션(지베르니 홈페이지)

지베르니 듀이 글래시 파운데이션

유리알처럼 맑은 광채와 투명한 라이트 커버를 강조한 파운데이션. 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드와 블루아가베잎추출물 등을 함유했다. 사용 전 두세 번 흔든 뒤 손이나 메이크업 도구로 얇게 펴 바르는 리퀴드 타입이다.

마음에 드는 제품을 찾았다면 평소 바르는 선크림과 함께 테스트해보자. 실제 보습감과 커버력, 지속력은 피부 상태와 사용 방법에 따라 달라질 수 있다.

손등에서 본 색과 얼굴에 올린 색이 다를 수 있고, 같은 파운데이션도 바르는 양과 도구에 따라 표현이 달라진다. 처음에는 소량으로 시작해 필요한 곳만 덧바르고, 시간이 지난 뒤 볼과 코 주변의 마무리까지 확인해보면 좋다.