눈꼬리만 살짝 길게…리센느 원이의 부드러운 고양이눈 메이크업

@rescene_official

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고양이눈 메이크업이라고 하면 날카롭게 올라간 아이라인과 짙은 음영부터 떠올리기 쉽다. 하지만 눈꼬리를 얼마나 길게 빼는지, 섀도우를 어디까지 올리는지에 따라 인상은 꽤 달라진다. 리센느 원이는 눈꼬리를 또렷하게 살리면서도 볼과 입술에는 연한 핑크를 더해 한층 부드러운 고양이눈을 보여준다.

가장 먼저 눈에 들어오는 건 길게 뺀 아이라인이다. 속눈썹 가까이에서 얇게 시작해 눈꼬리 밖으로 선을 조금 더 늘렸고, 끝은 살짝 올라가 있다. 선을 두껍게 그리거나 끝을 날카롭게 꺾지 않아 고양이눈 특유의 또렷함은 남기면서도 인상이 세게 느껴지지는 않는다.

눈꼬리 쪽 음영도 함께 들어갔다. 눈두덩이 전체를 짙게 덮기보다 베이지와 브라운 계열을 얇게 올리고, 바깥쪽에 색을 조금 더했다. 아이라인과 음영이 같은 방향으로 이어지면서 눈매가 자연스럽게 길어 보인다. 앞쪽은 비교적 밝게 남겨 눈 전체가 무겁게 내려앉지 않는 점도 특징이다.

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속눈썹은 위쪽을 중심으로 또렷하게 살렸다. 컬을 충분히 올리고 가닥을 길게 표현해 눈동자가 선명하게 보인다. 아래쪽 속눈썹도 완전히 비우지 않고 가볍게 남겨 위아래가 자연스럽게 이어진다. 눈꼬리 아이라인은 길지만 속눈썹을 지나치게 촘촘하게 붙이지 않아 전체 인상도 답답하지 않다.

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눈 밑에는 하얀 펄을 넓게 올리기보다 베이지와 핑크 사이의 밝은 색을 얇게 더했다. 애교살을 크게 부각하지 않고 언더 라인도 진하게 그리지 않아, 눈꼬리 쪽 아이라인과 음영이 더 자연스럽게 드러난다. 눈 밑을 강하게 채우지 않은 덕분에 고양이눈 메이크업 특유의 날렵함도 조금 부드러워진다.

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눈썹 역시 진하게 각을 세우기보다 본래 결을 살린 편이다. 앞머리부터 꼬리까지 색을 꽉 채우기보다 자연스럽게 정돈해 눈화장과 대비가 크지 않다. 아이라인이 또렷한 만큼 눈썹까지 강하게 그리지 않아 얼굴 전체가 한쪽으로 치우치지 않는다.

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볼은 아이 메이크업보다 훨씬 부드럽다. 앞볼을 중심으로 연한 핑크빛을 더해 얼굴에 생기를 남겼다. 고양이눈 메이크업에서 흔히 떠올리는 차갑고 날카로운 분위기보다 한층 사랑스러운 인상이 더해지는 부분이다. 색을 광대 바깥쪽까지 길게 빼기보다 얼굴 중앙에 가깝게 남겨 눈매와도 자연스럽게 어울린다.

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입술도 비슷하다. 선명한 레드나 딥한 브라운 대신 누디 핑크와 로즈 사이의 색을 사용했다. 입술선을 또렷하게 따기보다 가장자리를 부드럽게 풀고, 촉촉하게 마무리해 아이 메이크업과 대비를 만들었다. 눈은 또렷하지만 입술 색이 진하지 않아 전체 메이크업이 무겁게 끝나지 않는다.

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피부 표현은 깔끔하게 정돈했다. 완전히 매트하게 누르지도, 강한 물광을 강조하지도 않았다. 콧대와 광대에는 은은한 빛이 남아 있고, 색조는 눈과 볼, 입술에만 가볍게 들어가 전체적으로 부담스럽지 않다. 피부 톤이 비교적 균일하게 표현돼 눈꼬리 라인과 핑크빛 볼도 더 또렷하게 드러난다.

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원이의 메이크업은 눈꼬리 아이라인과 바깥쪽 음영을 또렷하게 살리면서도 볼과 입술에는 연한 핑크와 로즈 계열을 사용했다. 눈매는 길고 선명하지만 색조가 무겁지 않아 전체적으로는 부드러운 인상이 남는다.

고양이눈 메이크업이라고 해서 짙은 스모키나 두꺼운 아이라인이 꼭 필요한 건 아니다. 원이처럼 눈꼬리를 살짝 길게 빼고 볼과 입술의 색을 옅게 두면, 또렷한 눈매와 부드러운 분위기를 함께 살릴 수 있다.