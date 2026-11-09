같은 파리, 달라진 입술…블랙핑크 지수의 글로시 립과 블러 립 연출하는 방법

@sooyaaa__

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블랙핑크 지수는 3월 파리 패션위크에서 검은 드레스에 스모키 메이크업을 하고 디올 쇼에 참석했다. 눈매는 짙게 표현했지만 립은 연한 코럴 핑크색을 발랐다. 아랫입술 가운데에 광택도 줘서 립이 옅은 색이었지만 또렷하게 보였다.

반년 뒤 같은 파리, 흰 블라우스에 연분홍 스커트를 입은 지수는 조금 더 딥한 로즈 브라운 색을 골랐다. 이번엔 입술 전체에 차분한 색이 고르게 깔렸다.

3월 그리고 9월 모두 피부에는 모두 윤기가 돈다. 눈여겨볼 곳은 입술. 3월에는 오일이 얹힌 가운데 부분이 가장 반짝이고, 9월에는 입술선 가까이까지 색이 차 있으면서 윗입술 산이 부드럽게 풀려 있다.

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평소 쓰는 립을 꺼내서 따라 해볼 수 있는 부분도 여기에 있다. 하나는 립 오일을 바르는 위치, 다른 하나는 색을 남겨두는 범위다.

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3월 파리 튈르리 정원에서 열린 디올 2026-2027 FW 여성 레디투웨어 쇼에서 지수는 검정과 실버가 섞인 스모키한 아이를 선보였다. 눈가의 음영은 깊은 대신 입술에는 옅은 코럴 핑크 톤이 남아 있다. 색만 놓고 보면 가벼운 립인데, 입술 가운데에 잡힌 광택이 짙은 눈매 옆에서도 제법 선명하다.

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이날 지수는 NEW디올 어딕트 립 글로우 056 팜플무스를 바르고, 그 위에 디올 어딕트 립 글로우 오일 001 핑크를 덧발랐다. 코럴 핑크 톤은 립밤으로 깔고 광택은 오일로 더한 조합이다. 파우치에 코럴이나 연한 핑크 립밤이 있다면 그 위에 투명 오일을 조금만 얹어도 비슷한 마무리를 낼 수 있다.

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립 오일을 바를 때마다 입술 전체가 번들거렸다면 이번엔 아랫입술 가운데에만 작게 찍어보자. 입술을 한 번 가볍게 맞대면 윗입술에도 조금 묻어난다. 거울을 보고 양이 모자라는 부분에만 더 발라준다.

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코랄색 틴트만 있다면 한 겹 바르고 티슈로 살짝 눌러 발색을 덜어낸 다음 오일을 발라도 된다. 진하게 발색되는 립을 그대로 겹쳐 바르면 사진 속 지수보다 색이 먼저 도드라질 수 있어서다. 립밤과 오일을 겹쳤을 때의 맑은 느낌을 내려면 입술색이 살짝 비치는 정도가 좋다.

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그렇다면 9월 파리 패션위크는 어떨까? 지수는 9월 29일 디올 2027 SS 여성 레디투웨어 쇼에서 지수는 로즈 브라운 톤의 립을 발랐다.

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눈두덩이에는 브라운 섀도와 잔잔한 핑크 펄이 보인다. 눈가와 피부에는 윤기가 있고 입술은 보송하다. 볼에는 연한 핑크가 남아 있고, 입술로 내려오면 브라운이 조금 더 느껴진다. 핑크 계열 안에서 농도 차이를 둔 덕분에 입술색이 깊어도 볼과 따로 노는 느낌이 적다.

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이때 지수가 사용한 제품은 루즈 디올 온 스테이지 잉크 블러 558 로즈우드 스타다. 아랫입술 끝까지 색이 고르게 들어가 있는데 윗 입술 가운데 입술 산의 경계만 살짝 흐리게 표현했다. 풀 립의 색감은 살리면서 입술선을 그린 티를 덜어낸 정도다.

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평소 로즈 브라운 톤을 발랐을 때 입술선이 유독 튀어 보이는 사람이라면, 입술 전체에 얇게 바르고 윗입술 산부터 손끝으로 두드려보자. 손끝에 제품이 남아 있으면 티슈에 한 번 덜어내고 경계를 건드리면 된다.

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입꼬리까지 한꺼번에 문지르면 색이 퍼지기 쉬우니, 거울을 보고 선이 도드라진 부분만 조금씩 풀어준다. 로즈 브라운도 제품에 따라 핑크가 더 많이 보이거나 브라운이 더 강하게 남는다. 손등에서 마음에 든 색이라면 입술에도 얇게 한 겹 발라보고 고르는 편이 좋다.

퇴근 후 약속을 앞두고 화장을 고칠 시간이 짧다면 립부터 손봐도 좋다. 아이라인이 평소보다 짙은 날엔 파우치 속 립밤 위에 오일을 조금 얹어본다.

브라운 섀도를 가볍게 바른 날엔 로즈 브라운 립을 입술선 가까이 채우고 윗입술 산만 살짝 풀어준다. 낮에 바른 립이 익숙해 보일 때도 가운데에 광택을 더하거나 입술선을 정리하는 것만으로 인상이 달라진다.