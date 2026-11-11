같은 히피펌도 이렇게 달라져요…윈터·채수빈·제니의 헤어 스타일링

@imwinter

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윈터·채수빈·제니의 사진에서 머리색과 앞머리, 컬의 굵기에 따라 달라지는 히피펌 스타일을 살펴봤다.

히피펌 사진을 저장하다 보면 취향이 갈린다. 작은 컬이 복슬복슬 모인 머리가 예쁘다가도, 길게 늘어진 웨이브에 눈길이 간다. 같은 히피펌이라는 이름으로 묶이지만 머리색과 길이, 앞머리의 유무에 따라 분위기는 꽤 달라진다.

미용실에서 "히피펌 해주세요"라는 말만으로 원하는 모습을 설명하기 어려운 이유다. 결국 히피펌은 꼭 작고 촘촘한 컬로만 생각할 필요는 없다는 걸 알 수 있다.

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@imwinter

윈터의 히피펌 스타일, 긴 금발에 잔잔한 굴곡

윈터는 이마를 드러낸 긴 금발에 반복되는 웨이브를 줬다. 정수리부터 머리 전체가 둥글게 부풀기보다는, 가르마 주변은 비교적 차분하고 얼굴 옆부터 굴곡이 시작된다. 머리끝까지 똑같은 간격으로 컬이 말려 있지 않아 한쪽은 가는 물결처럼, 다른 쪽은 조금 더 큰 S자처럼 보인다.

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밝은 머리색 덕분에 겹쳐진 컬의 모양도 잘 드러난다. 머리카락이 모인 부분과 흩어진 부분이 구분되면서 긴 머리에 움직임이 생긴다.

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앞머리를 따로 내리지 않아 이마와 눈썹이 보이는 점도 특징이다. 얼굴 주변까지 작은 컬로 채우는 스타일과는 다르게, 긴 웨이브의 형태가 먼저 눈에 들어온다.

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윈터의 사진을 참고한다면 헤어 컬러를 보기보다 가르마와 얼굴 옆 볼륨을 함께 살펴보자. 원하는 것은 컬이 많은 머리인지, 길이를 유지하면서 잔잔한 굴곡을 더한 머리인지 구분하는 데 도움이 된다. 머리를 앞으로 모았을 때와 뒤로 넘겼을 때의 실루엣도 함께 확인하면 좋다.

@soobinms

채수빈의 히피펌 스타일, 앞머리와 동그랗게 말린 컬

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채수빈은 브라운 톤 헤어에 또렷한 형태의 컬로 스타일링했다. 이번 사진에서는 얼굴 양옆으로 동그랗게 말린 머리카락이 모여 있는데, 길게 흐르는 윈터의 웨이브와 비교하면 얼굴 가까이에 컬의 볼륨이 집중돼 한층 톡톡 튀는 인상을 보여준다.

앞머리도 히피펌의 분위기를 바꿔줄 수 있다. 채수빈은 이마를 빈틈없이 가리는 대신 가는 머리카락이 몇 갈래로 나뉘어 내려오고, 끝에는 가벼운 굴곡을 줬다.

옆머리의 풍성한 컬과 이마 위의 성긴 앞머리가 어우러져 얼굴이 답답하게 가려지지 않는다. 탄력 있는 컬을 살리면서도 전체를 너무 일자로 반듯하게 하지 않아 자연스러워 보인다.

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채수빈 같은 스타일이 마음에 든다면 옆머리뿐 아니라 앞머리가 잘 보이는 사진을 함께 준비하는 것이 좋다. 앞머리를 얼마나 남겨둘지, 얼굴 옆 컬을 어느 높이부터 넣을지에 따라 결과가 달라 보이기 때문이다. 특히 얼굴 주변의 머리카락이 말리면서 얼마나 짧아 보이는지 미리 상담하면 원하는 길이를 설명하기 수월하다.

@jennierubyjane

제니의 히피 웨이브, 긴 흑발에 굵고 느슨한 컬

제니는 작은 고리 모양의 컬보다 굵은 물결이 드러나는 스타일이다. 긴 흑발이 어깨와 등 뒤로 내려오고, 얼굴 옆에는 굴곡이 넓게 생긴다. 앞머리를 따로 내리지 않은 채 한쪽 머리카락이 얼굴 가까이 흐르도록 둔 모습도 눈에 띈다.

앞서 본 윈터의 히피펌에서는 웨이브 한 가닥 한 가닥이 드러난다면, 제니는 어두운 머리에 머리카락이 구불거리며 만드는 윤곽이 두드러져 보인다. 볼 옆에서 한 번 크게 휘고, 어깨 아래로 다시 굽어 내려오는데 촘촘한 히피펌이 부담스러울 때 참고할 수 있는, 굵은 웨이브에 가까운 느낌이다.

제니의 스타일은 컬의 크기와 함께 머리 길이를 봐야 한다. 같은 굵기의 웨이브라도 짧은 머리와 긴 머리에서 모양이 다르게 보인다. 제니의 사진을 가져간다면 "이 정도로 굵은 굴곡을 원한다"는 점과 "얼굴 옆 볼륨은 어느 정도로 주고 싶다"는 점을 나눠 설명하는 편이 정확하다.

@jennierubyjane

히피펌 사진을 고를 때는 컬과 앞머리를 함께 살펴보자.

미용실에 가져갈 사진은 얼굴 가까이에서 찍은 컷과 머리 전체가 보이는 컷을 함께 고르는 편이 좋다. 앞머리의 양은 마음에 드는데 옆머리 볼륨은 부담스러울 수도 있고, 긴 웨이브의 굵기는 좋지만 내 머리 길이에는 맞지 않을 수도 있다. 원하는 부분과 조절하고 싶은 부분을 따로 짚어보자.

잔잔한 금발 웨이브가 좋다면 윈터를, 앞머리까지 사랑스럽게 연출하고 싶다면 채수빈을, 긴 머리에 굵은 컬을 더하고 싶다면 제니를 참고할 만하다. 히피펌이라는 이름은 같아도 고를 수 있는 스타일은 넓다. 컬의 굵기와 앞머리부터 정하면 원하는 모습에 조금 더 가까워질 수 있다.