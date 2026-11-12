화려한 이목구비인데 메이크업은 담백하게…엔믹스 설윤 메이크업

@nmixx_official

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눈이 크고 이목구비가 또렷한 얼굴은 메이크업을 조금만 진하게 해도 인상이 크게 달라진다. 아이라인과 속눈썹을 선명하게 잡고, 볼과 입술까지 색을 강하게 올리면 화려한 분위기가 빠르게 살아난다. 설윤은 반대로 눈매의 선명함은 남기되 색조는 가볍게 두면서 훨씬 담백하게 풀었다.

가장 먼저 눈에 들어오는 건 속눈썹이다. 위쪽 속눈썹은 컬을 충분히 살리고 길게 뻗은 형태가 잘 드러난다. 가닥을 너무 두껍게 묶기보다 한 올씩 길이를 살려 눈매가 답답해 보이지 않는다. 아래쪽 속눈썹도 완전히 비우지 않고 가볍게 표현해 위아래 눈매가 자연스럽게 이어진다.

아이라인은 속눈썹 가까이에 얇게 그리고, 눈꼬리에서만 길이를 조금 더했다. 선을 두껍게 올리거나 끝을 크게 꺾지 않아 눈매가 과하게 날카로워 보이지 않는다. 이미 속눈썹이 충분히 또렷한 만큼 아이라인까지 강하게 강조하지 않은 점이 전체 인상을 한층 부드럽게 만든다.

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눈두덩이에는 누디 핑크와 베이지, 연한 브라운 계열을 얇게 올렸다. 색이 넓고 진하게 퍼지기보다 눈 주변에 가볍게 남아 있고, 눈꼬리 쪽에만 브라운 음영을 조금 더했다. 스모키처럼 눈 전체를 어둡게 덮지 않아 눈동자와 속눈썹이 더 선명하게 드러난다.

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눈 밑 역시 과하게 밝히지 않았다. 하얀 펄로 애교살을 크게 띄우기보다 베이지와 핑크 사이의 밝은 색을 얇게 더하고, 언더 라인은 진하게 그리지 않았다. 눈 밑까지 색을 많이 채우지 않아 전체적으로 답답한 느낌이 적다.

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볼에는 연한 핑크빛을 더했다. 색을 광대 전체에 넓게 올리기보다 앞볼과 광대 안쪽을 중심으로 자연스럽게 퍼뜨렸다. 블러셔가 먼저 눈에 띄기보다 얼굴에 생기를 더하는 정도라 또렷한 눈매와도 잘 어울린다.

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입술은 누디 핑크와 로즈 사이의 색으로 마무리했다. 선명한 레드나 쨍한 핑크 대신 입술 본래 색과 크게 차이나지 않는 컬러를 사용했고, 입술선도 또렷하게 따기보다 가장자리를 부드럽게 풀었다. 표면에는 촉촉함을 남겨 색은 옅지만 입술이 밋밋해 보이지 않는다.

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피부 표현은 매끈하고 깔끔하다. 완전히 보송하게 눌러놓기보다 콧대와 광대에 은은한 빛을 남겼고, 피부톤은 전체적으로 고르게 정돈했다. 강한 하이라이터를 따로 강조하지 않아 눈과 입술의 색도 자연스럽게 살아난다.

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설윤의 메이크업은 눈, 볼, 입술을 모두 또렷하게 만드는 쪽과는 다르다. 눈은 속눈썹과 얇은 아이라인으로 선명하게 살리고, 색조는 필요한 만큼만 가볍게 더했다. 이목구비가 이미 분명한 만큼 화려한 색을 겹치지 않아도 얼굴 자체의 인상이 충분히 살아난다.

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데일리 메이크업에서 중요한 건 색을 얼마나 많이 쓰느냐보다 어디를 남길지 정하는 일일 수 있다. 설윤처럼 눈매는 또렷하게 두고 볼과 입술을 한층 가볍게 표현하면, 화려한 이목구비도 부담스럽지 않게 풀어낼 수 있다.