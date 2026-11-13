차콜 코트에 버건디 니트…정채연의 '어른 여자' 가을룩

@j_chaeyeoni

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가을 옷차림은 색을 어떻게 섞느냐에 따라 분위기가 꽤 달라진다. 정채연은 버건디 니트와 아이보리 스커트에 차콜 코트를 더해 한층 차분하고 성숙한 스타일을 보여줬다.

가장 먼저 눈에 들어오는 건 버건디 컬러다. 선명한 레드보다 톤이 낮고 브라운이 살짝 섞인 듯한 색이라 강하게 튀지 않으면서도 얼굴에 자연스럽게 포인트를 준다. 밝은 피부와 긴 흑발 사이에서 버건디 특유의 깊은 색감도 더 또렷하게 드러난다.

상의는 몸에 너무 붙지 않는 니트로 선택했다. 목선이 살짝 드러나는 디자인이라 답답하지 않고, 안쪽에 보이는 아이보리 컬러가 버건디의 짙은 색을 부드럽게 풀어준다. 니트 하나만 입었을 때도 단정하면서 여유 있는 분위기가 남는다.

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하의는 아이보리 스커트로 이어졌다. 상의와 하의를 모두 어두운 색으로 맞추지 않고 아래쪽에 밝은 색을 넣으면서 전체 스타일링이 한결 가벼워졌다. 스커트에 들어간 은은한 무늬도 단색 니트와 자연스럽게 어우러진다.

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여기에 차콜 코트를 걸치자 분위기가 조금 더 차분해진다. 블랙보다 부드럽고 그레이보다 깊은 차콜 컬러가 버건디와 무리 없이 이어지고, 넉넉한 실루엣도 단정한 인상을 만든다.

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버건디 니트에 아이보리 스커트를 매치하고, 그 위에 차콜 코트를 더했다. 짙은 색 사이에 밝은 아이보리가 들어가면서 전체가 너무 어둡게 보이지 않고, 버건디도 과하게 튀지 않는다. 세 가지 색이 자연스럽게 이어지면서 차분한 가을 분위기가 살아난다.

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정채연의 룩이 어른스럽게 느껴지는 이유도 이런 색 선택에 있다. 밝은 핑크나 캐주얼한 데님 대신 버건디와 차콜처럼 깊은 색을 사용했고, 아이보리를 사이에 두면서 무거움은 줄였다. 화려한 장식 없이도 색만으로 충분히 분위기가 달라졌다.

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헤어는 긴 흑발을 자연스럽게 풀어내리거나 가볍게 묶었다. 굵은 컬을 넣거나 볼륨을 크게 살리지 않아 옷의 차분한 분위기와 잘 어울린다. 얼굴 옆으로 자연스럽게 떨어지는 머리카락도 전체 인상을 한층 부드럽게 만든다.

@j_chaeyeoni

액세서리 역시 크게 눈에 띄지 않는다. 여러 장식을 더하기보다 옷의 색과 실루엣이 중심에 남도록 두었다. 버건디와 차콜처럼 이미 존재감 있는 컬러를 사용한 만큼, 나머지 요소를 단순하게 둔 점도 전체 스타일을 깔끔하게 만든다.

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이런 조합은 버건디를 꼭 강한 포인트 컬러처럼 사용하지 않아도 된다는 점도 보여준다. 블랙과 바로 붙이면 색 대비가 강해질 수 있지만, 아이보리와 차콜 사이에 두면 훨씬 부드럽고 차분하게 느껴진다.

버건디 니트와 아이보리 스커트만으로는 부드럽고 여성스러운 분위기가 강하다. 차콜 코트를 걸치면 색감이 한층 차분해지면서 전체 스타일도 더 단정하게 정리된다.

@j_chaeyeoni

정채연의 이번 스타일링은 화려한 아이템보다 익숙한 가을 컬러를 어떻게 섞느냐에 더 집중한 모습이다. 버건디 니트와 아이보리 스커트, 차콜 코트처럼 기본적인 아이템을 사용했지만 색의 밝기와 실루엣을 달리해 차분하면서도 답답하지 않은 조합을 만들었다.