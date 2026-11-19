@for_everyoung10

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콧대 중간의 옅은 음영과 작게 밝힌 코끝, 장원영의 사진에서 코 메이크업의 차이를 살펴봤다.

지난 10월 29일 불가리 행사에서 장원영은 콧등 가로 쉐딩을 선보였다. 반짝이는 주얼리와 블랙 드레스 사이에서, 코 중간의 작은 명암 차이까지 눈길을 끈 것. 콧대 양옆을 길게 어둡게 만드는 익숙한 코 쉐딩과는 조금 다른 인상이다.

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그렇다면 콧등 가로 쉐딩은 콧대 양옆 음영과 어떻게 다를까

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코 쉐딩을 할 때는 보통 콧대 양옆에 음영을 넣고 콧대 가운데를 밝힌다. 이때 눈썹 아래부터 코끝까지 음영을 계속 이어 그리면, 원하는 것보다 중안부의 길이가 강조돼 보일 때도 있다.

가로 쉐딩은 콧대 중간에 짧은 음영을 더해주는 것. 길게 이어지던 밝은 부분 사이에 어두운 구간을 만들어, 코가 일자로 쭉 뻗어 보이는 느낌을 조절하면서 중안부를 짧게 보이게 하는 효과를 낼 수 있다.

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하지만 음영이 또렷하게 보여야 한다는 의미는 아니다. 얼굴을 조금 떨어져 봤을 때는 선이 잘 드러나지 않고, 가까이에서만 옅은 명암 차이가 느껴지는 정도로 시작하는 편이 좋다.

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장원영의 이번 메이크업을 참고한다면 어두운 음영만 참고하지 말고 코 끝에 반짝이는 부분과 눈 앞머리와 앞볼의 밝은 부분도 같이 참고하는 게 좋다. 즉, 코 주변의 어두운 부분과 밝은 부분을 함께 봐야 전체 느낌이 이해된다는 것.

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특히 코끝의 반짝임이 좁게 모여 있다는 점이 눈에 띈다. 코 전체를 넓게 밝힌 표현보다 밝고 어두운 구간의 차이가 잘 보인다. 콧대 중간에 들어간 듯한 음영 역시 이 대비 속에서 더 선명하게 읽힌다. 사진에서 '가로 쉐딩'으로 보이는 부분에는 조명과 본래 코의 굴곡도 영향을 줄 수 있다.

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따라해보고 싶다면, 음영을 더하기 전에 양부터 덜어내야 한다.

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사진 속 분위기를 일상 메이크업에 응용하고 싶다면 평소 쓰는 쉐딩 중 피부에서 자연스럽게 그림자처럼 보이는 색을 고른다. 손등에서부터 주황색이나 짙은 회색이 도드라지는 컬러라면, 얼굴 중앙에서도 색이 먼저 보일 수 있다.

작은 브러시에 소량을 묻힌 뒤 손등에 한 번 덜어내고, 콧등에 아주 짧게 쓸어본다. 처음부터 양옆의 세로 쉐딩과 가로 음영을 모두 진하게 넣기보다는 한 부분씩 더하며 확인하는 편이 쉽다. 바른 자리는 브러시에 남은 양으로 가장자리를 가볍게 풀어준다.

거울을 코앞에 두고 보면 음영이 부족한 것 같아 자꾸 덧바르게 된다. 한 번 바른 뒤에는 거울을 팔 길이 정도로 떨어뜨려 얼굴 전체를 확인해보자. 코에 갈색 띠가 먼저 보인다면 베이스를 바르고 남은 퍼프로 살짝 눌러 농도를 낮춘다. 제품을 더하는 것보다 이미 바른 양을 덜어내는 쪽이 필요한 순간이다.

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하이라이터를 바를 때는 가로 음영 위를 비워두자. 콧등을 어둡게 표현한 뒤 같은 자리에 하이라이터를 넓게 덮으면 애써 만든 명암 차이가 흐려질 수 있다. 먼저 음영만 넣은 상태를 확인하고, 더 밝히고 싶은 부분이 있을 때 코끝이나 콧대의 작은 구간에 소량을 더해보자.

하이라이터까지 올렸다면 정면과 옆모습을 번갈아 확인한다. 정면에서는 은은했던 음영이 고개를 돌리면 얼룩처럼 보일 수도 있고, 실내 조명에서 자연스러웠던 펄이 창가에서는 도드라질 수도 있다. 사진 속 한 장면을 따라 하기보다 평소 생활하는 조명에서 마음에 드는 정도를 찾는 과정이다.

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장원영의 코 메이크업에서 가져올 만한 건 콧등에 남긴 진한 선보다 작은 명암 차이다. 평소 코 쉐딩이 길고 강해 보였다면, 양옆에 바르던 양을 줄이고 밝히는 범위부터 좁혀보자. 가로 음영은 그다음에 조금만 더해도 된다. 코 전체를 다시 그리려 하지 않아도, 브러시 한두 번으로 표현을 바꿔볼 여지는 충분하다.