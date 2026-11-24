@katarinabluu

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얇은 금속테부터 무테, 검은 뿔테까지. 카리나·리사·안유진의 사진에서 안경 쓰는 날 참고하기 좋은 메이크업을 살펴봤다.

화장을 마칠 때까지는 괜찮았다. 그런데 안경을 쓰자 눈썹도, 아이라인도 평소보다 어색해 보인다. 안경 쓰는 날의 메이크업이 어렵게 느껴지는 순간이다.

이럴 때는 화장을 지우기 전에 안경을 쓴 얼굴부터 다시 보자. 안경테가 눈썹 가까이 올라오는지, 볼을 얼마나 가리는지에 따라 같은 화장도 다르게 보인다.

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@katarinabluu

카리나 금속테 안경, 눈썹은 자연스럽게 입술은 촉촉하게

카리나의 사진에서 먼저 보이는 건 얇은 실버 안경테와 부드러운 눈매다. 눈두덩이에는 옅은 음영이 있고 속눈썹도 보이지만, 두껍고 긴 아이라인이 눈을 둘러싸지는 않는다. 눈썹 역시 앞머리부터 끝까지 진하게 채우기보다 결이 비치는 듯한 표현이다.

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볼에는 은은한 피치 계열의 색감, 입술에는 차분한 핑크 베이지와 글로시한 제형으로 얼굴 혈색을 살려줬다.

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카리나 사진에서 참고할 부분은 눈썹의 진하기. 얇은 금속테 위로 눈썹까지 짙게 그려놓으면 두 줄의 선이 나란히 도드라질 수 있다. 따라 해보고 싶다면 눈썹을 빗어 정리하고 빈 곳부터 조금씩 채워보자. 눈썹 앞머리는 브러시로 한 번 더 풀어주면 진하게 찍힌 부분을 정리하기 좋다.

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눈화장이 허전하게 느껴질 때는 입술에 색 있는 립밤이나 글로스를 얹고 안경을 다시 써보자. 카리나처럼 차분한 립 컬러를 골라도 촉촉한 윤기를 주면 얼굴이 한결 생기 있어 보인다. 눈가에 색을 계속 보태지 않고도 시도해볼 수 있는 방법이다.

@lalalalisa_m

리사의 무테안경, 눈꼬리와 속눈썹을 또렷하게

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리사는 눈가가 훤히 드러나는 무테안경에 또렷한 눈화장을 매치했다. 핑크 톤 렌즈 너머로 눈꼬리의 아이라인과 속눈썹이 보이고, 눈 아래에도 음영이 있다. 입술에는 촉촉한 윤기를 더했다. 안경을 쓴 날에도 눈화장을 충분히 즐길 수 있다는 걸 보여주는 사진이다.

특히 눈여겨볼 건 눈꼬리다. 굵은 테가 눈매를 둘러싸지 않아 아이라인의 방향이 비교적 잘 드러난다.

비슷한 느낌을 내고 싶다면 눈꼬리를 조금씩 연장하면서 중간에 안경을 써보자. 거울 가까이에서 볼 때 괜찮았던 길이가 안경테와 겹치면 다르게 보일 수 있다. 안경을 쓴 상태에서 정면과 옆모습을 함께 확인하면 조절하기 쉽다.

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블러셔도 렌즈 아래로 드러나는 부분을 보면서 양을 더해보자. 안경을 벗고 볼 전체에 넓게 바른 뒤 마지막에 안경을 얹는 것보다 색이 얼마나 보이는지 확인하기 편하다. 리사처럼 색이 들어간 렌즈를 쓴다면 렌즈 자체가 눈가와 볼의 색감에 영향을 줄 수 있다는 점도 생각해야 한다.

@_yujin_an

안유진의 검은 뿔테, 입술에 광을 은은하게 내보자

안유진은 눈썹은 결이 보이도록 정돈했고, 눈을 감은 사진에서 보이는 눈두덩이의 음영도 짙지 않다. 반면 입술에는 핑크 계열의 색과 윤기가 또렷하다. 각진 검은 프레임 아래로 촉촉한 입술이 보여, 안경의 단단한 인상을 부드럽게 풀어준다.

평소 검은 뿔테안경을 쓴다면 이 조합을 참고해보자. 안경을 쓴 뒤 눈이 작아 보인다는 이유로 눈두덩이와 눈 밑에 음영을 계속 보태기보다, 먼저 입술에 혈색을 더해보는 것이다. 핑크나 로즈 계열 립을 얇게 바르고 입술 중앙에 글로스를 조금 얹으면 일상에서도 부담 없이 시도할 수 있다.

눈썹은 앞머리까지 네모나게 채우기보다 빈 곳 위주로 정리하자. 검은 테의 선이 이미 뚜렷한 만큼, 눈썹까지 진하게 그렸을 때와 결만 정돈했을 때의 차이가 크다. 평소 쓰던 눈썹 제품과 립만으로도 안경에 어울리는 화장을 찾아볼 수 있다.

@_yujin_an

안경을 쓴 날, 메이크업에서 놓치면 안 될 부분은 바로 코 받침 자국이다. 예쁘게 화장해도 안경을 벗을 때마다 코 옆 베이스가 벗겨지면 신경이 쓰인다.

안경이 닿는 부분에는 파운데이션을 여러 겹 쌓기보다 얇게 바르고, 소량의 파우더로 마무리해보자. 코받침이 닿는 곳을 중심으로 조절하면 볼의 윤기는 남길 수 있다. 수정할 때도 쿠션부터 덧누르기보다 유분과 뭉친 베이스를 가볍게 정리한 뒤 필요한 부분만 고쳐준다.

속눈썹은 길이만큼 방향도 중요하다. 마스카라를 바르기 전 뷰러로 위를 향하게 정돈하고, 마른 뒤 안경을 써서 몇 번 눈을 깜빡여보자. 렌즈에 닿는다면 마스카라를 계속 덧바르기보다 양을 줄이거나 길이 연장보다 볼륨을 더하는 제품을 시험해볼 수 있다. 코받침에 남은 유분과 화장품도 닦아두면 좋다.

안경 쓴 날에는 화장 중간에도 안경을 한 번씩 써보자. 카리나처럼 눈썹을 부드럽게 정리할지, 리사처럼 눈꼬리를 살릴지, 안유진처럼 입술에 윤기를 더할지 고르기 쉬워진다. 거울 가까이에서 눈 한쪽만 들여다보던 시간을 잠깐 멈추고, 안경을 쓴 얼굴 전체를 보는 것부터 시작하면 된다.