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레드는 한 번에 눈에 들어오는 색이다. 제47회 청룡영화상 레드카펫에서 신민아와 정호연은 나란히 레드 드레스와 레드 립을 선택했다. 그런데 완성된 모습은 꽤 달랐다. 신민아는 긴 웨이브 헤어를 풀어내렸고, 정호연은 머리를 깔끔하게 올려 묶었다..

신민아의 스타일은 전체적으로 선이 부드럽다. 어깨를 드러낸 레드 드레스는 장식이 많지 않고, 매끈한 소재가 길게 떨어진다. 선명한 레드 컬러를 선택했지만 디자인이 단순해 과하게 화려해 보이지 않는다.

긴 머리는 한쪽 어깨로 넘겼다. 자연스럽게 이어지는 웨이브가 얼굴과 어깨선을 감싸면서 드레스의 선명한 레드와도 부드럽게 어우러진다. 머리를 모두 올리지 않은 덕분에 튜브톱 드레스도 조금 더 편안하게 느껴진다.

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얼굴에서는 붉은 입술이 가장 또렷하다. 드레스와 비슷한 계열의 립을 사용했지만 눈화장은 과하지 않게 두고 피부 표현도 깔끔하게 마무리했다. 드롭 이어링까지 더했지만 장식이 많다는 인상은 없다.

정호연은 같은 레드를 훨씬 선명하게 보여줬다. 드레스에는 주름과 비대칭으로 잡힌 디테일이 들어가 있고, 몸을 따라 떨어지는 형태도 신민아의 드레스와는 다르다. 색보다 먼저 옷의 모양이 눈에 들어오는 스타일이다.

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신발까지 같은 레드로 맞춘 점도 눈에 띈다. 드레스에서 끝나지 않고 발끝까지 컬러를 이어가면서 전체적인 인상이 더욱 또렷해졌다.

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헤어는 깔끔하게 올린 번 스타일이다. 얼굴 주변에 머리카락을 거의 남기지 않아 목선과 어깨가 그대로 드러난다. 긴 웨이브가 남아 있던 신민아와 비교하면 훨씬 간결하고 시원한 인상이다.

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정호연 역시 입술에는 선명한 레드를 사용했다. 머리를 모두 올린 상태라 얼굴선과 립 컬러가 한눈에 들어오고, 드레스의 강한 색과도 자연스럽게 이어진다. 화려한 색을 사용했지만 메이크업 자체가 복잡해 보이지 않는 이유다.

두 사람의 차이는 결국 헤어에서 가장 크게 드러난다. 신민아는 긴 웨이브를 남겨 부드러운 분위기를 더했고, 정호연은 머리를 완전히 올려 목과 어깨선을 강조했다. 같은 튜브톱 드레스라도 헤어 하나로 인상이 크게 달라졌다.

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드레스 역시 같은 레드라는 점만 제외하면 분위기가 다르다. 신민아는 매끈하고 단순한 디자인을 선택했고, 정호연은 주름과 비대칭이 살아 있는 드레스를 입었다. 한쪽은 소재와 색이 중심이고, 다른 한쪽은 형태까지 함께 눈에 들어온다.

레드 립도 서로 다른 역할을 한다. 신민아에게는 긴 웨이브와 함께 전체 스타일을 부드럽게 이어주는 색으로 보이고, 정호연에게는 깔끔한 번 헤어와 함께 얼굴을 또렷하게 만드는 포인트가 된다.

같은 컬러를 선택했다고 해서 같은 스타일이 되는 건 아니다. 신민아는 긴 웨이브와 매끈한 드레스로 우아한 인상을 남겼고, 정호연은 올림머리와 형태감 있는 드레스로 한층 시크하게 풀었다.

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강렬한 레드를 선택했지만 두 사람 모두 드레스에 끌려가지 않았다. 신민아는 긴 웨이브와 매끈한 실루엣으로 우아함을 남겼고, 정호연은 깔끔한 올림머리와 선명한 드레스 라인으로 자신만의 분위기를 보여줬다. 같은 색을 입었어도 결국 기억에 남는 건 각자의 스타일이었다.