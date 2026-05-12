방과후 위탁 전문 임에듀, 2026학년도 맞춤형 프로그램으로 차별화된 교육 서비스 제공

Advertisement

Advertisement

방과후 위탁 전문 기업 임에듀가 2026학년도 맞춤형 프로그램 운영을 통해 학교 현장에 차별화된 방과후 교육 서비스를 제공하고 있다.

Advertisement

임에듀는 학생들의 흥미와 적성, 학교별 교육 환경을 고려한 맞춤형 프로그램을 기획·운영하며, 단순한 돌봄이나 보충 학습을 넘어 학생들이 직접 체험하고 참여할 수 있는 활동 중심 교육을 확대하고 있다. 특히 변화하는 교육 흐름에 맞춰 창의력, 신체 발달, 문제 해결력, 협동심 등을 함께 기를 수 있는 다양한 프로그램을 제공해 학생과 학부모, 학교 관계자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.

대표 프로그램으로는 스내그골프, 드론, 스텝박스 등이 있다. 스내그골프는 골프를 처음 접하는 학생들도 쉽고 안전하게 참여할 수 있도록 구성된 프로그램이다. 학생들은 기본 자세와 스윙 동작을 익히며 신체 균형감각과 집중력을 기를 수 있으며, 놀이와 스포츠가 결합된 방식으로 수업이 진행되어 흥미롭게 참여할 수 있다.

드론 프로그램은 4차 산업혁명 시대에 맞춘 미래형 교육 콘텐츠로 주목받고 있다. 학생들은 드론의 기본 원리와 구조, 조종 방법을 배우며 과학적 사고력과 공간 지각 능력을 키운다. 또한 직접 드론을 조종하고 미션을 수행하는 과정에서 창의력과 문제 해결 능력을 자연스럽게 향상시킬 수 있다.

Advertisement

스텝박스 프로그램은 음악과 신체활동을 결합한 체육 프로그램으로, 학생들의 체력 증진과 리듬감 향상에 도움을 준다. 학생들은 음악에 맞춰 다양한 동작을 익히며 즐겁게 운동하고, 또래 친구들과 함께 활동하는 과정에서 협동심과 자신감을 기를 수 있다.

Advertisement

임에듀는 프로그램의 다양성뿐만 아니라 안정적인 운영 시스템에도 힘쓰고 있다. 각 학교의 특성과 학생 수요를 반영해 프로그램을 제안하고, 전문 강사진을 배치해 수업의 질을 높이고 있다. 또한 학교와의 지속적인 소통을 통해 수업 운영 상황을 점검하고, 학생들의 참여도와 만족도를 높일 수 있도록 프로그램을 개선해 나가고 있다.

임에듀 관계자는 "방과후학교는 학생들이 교과 수업 외에 자신의 흥미와 재능을 발견할 수 있는 중요한 교육 공간"이라며 "임에듀는 학교 현장의 요구를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 학생들이 즐겁게 배우고 성장할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.

Advertisement

이어 "앞으로도 스내그골프, 드론, 스텝박스와 같은 특색 있는 프로그램뿐만 아니라 학생들의 미래 역량을 키울 수 있는 다양한 교육 콘텐츠를 지속적으로 개발해 나가겠다"며 "전문성과 책임감을 바탕으로 신뢰받는 방과후 위탁 교육기관으로 성장하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

임에듀는 앞으로도 체계적인 운영 노하우와 전문 강사진을 기반으로 학생 중심의 방과후 맞춤형 교육을 확대하고, 학교와 학부모가 모두 만족할 수 있는 질 높은 교육 서비스를 제공해 나갈 계획이다.