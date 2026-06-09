나우, ‘2026 여름 냉감 원피스 3종’ 출시

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BYN블랙야크그룹(회장 강태선)이 전개하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)가 '2026 여름 냉감 원피스 3종'을 출시했다.

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브랜드 관계자 설명에 따르면, 이번 신제품은 접촉 냉감 기능을 갖춘 '네오쿨 원피스', 천연 뱀부 혼방 소재의 '뱀부에어 원피스', 통기성이 우수한 시어서커 원단을 적용한 '시어서커 원피스' 등 총 3종으로 구성됐다. 폭염과 높은 습도에도 쾌적함을 유지할 수 있도록 냉감, 흡습, 통기성을 갖춘 기능성 소재를 적극 활용했다. 또한 몸을 조이지 않는 여유로운 핏으로 언제 어디서나 편안하게 착용할 수 있는 점이 특징이다.

이중 '네오쿨 원피스'는 소비자들의 인기에 힘입어 올여름 다시 선보인다. 발수 가공된 접촉 냉감 나일론 소재(리사이클 47%)를 사용해 피부에 닿는 순간 즉각적인 시원함을 전달하며, 뛰어난 신축성으로 활동 시에도 편안한 착용감을 제공한다. 퍼프 소매가 포인트인 세미 루즈 핏 디자인으로 체형 부담 없이 가볍게 입을 수 있으며, 허리 스트링으로 실루엣을 자유롭게 조절할 수 있다. 컬러는 블랙, 라이트 블루, 라이트 그레이 3가지로 출시됐다.

'뱀부에어 원피스'는 대나무에서 유래한 천연 뱀부와 나일론을 혼방한 소재를 적용해 부드러운 촉감과 탄탄한 내구성을 동시에 구현했다. 주름진 원단 조직이 피부에 닿을 때 끈적임 없이 산뜻한 착용감을 유지해준다. 쇄골 라인이 은은하게 드러나 목선을 길어 보이게 하는 브이넥 디자인과, 어깨선을 안정감 있게 감싸 단정한 인상을 주는 보트넥 디자인 등 2가지로 준비됐다. 원피스 단독 착용은 물론, 와이드 팬츠나 슬랙스와 매치해 감각적인 레이어드 스타일링을 연출하기 좋다. 컬러는 블랙과 화이트 2종이다.

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나우 관계자는 "이번 여름 원피스 컬렉션은 무더운 날씨 속에서도 몸을 조이지 않는 편안한 착용감과 시원한 기능성을 동시에 구현하는 데 집중했다"며 "일상부터 여름 휴가지까지, 올여름 나우와 함께 시원한 스타일을 완성해 보시기 바란다"고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com