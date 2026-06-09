19년간 '제복 공무원' 지원 현대백화점그룹, 순직 공군 유가족에게 장학금·생활지원금 10억 기부

◇지난 8일 충남 계룡시 공군본부 무궁화회관에서 진행된 '하늘사랑장학재단 장학기금' 기증식. 사진제공=현대백화점그룹

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소방관과 경찰관 등 제복 공무원 유가족을 위한 지원을 꾸준히 이어오고 있는 현대백화점그룹이 순직 공군 장병 유가족들에게 오는 2035년까지 10년간 매년 1억원씩 장학기금 총 10억원을 기부한다. 해당 기금은 임무 중 순직한 공군 장병 유가족의 장학금과 생활지원금으로 사용될 예정이다.

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지난 8일 충청남도 계룡시 공군본부 무궁화회관에서 공군과 함께 진행한 '하늘사랑장학재단 장학기금' 기증식에는 박홍진 현대그린푸드 사장, 손석락 공군참모총장을 비롯해 현대백화점그룹과 공군본부 관계자들이 참석했다.

현대백화점그룹은 지난 2023년부터 임무 수행 중 순직한 육군 장병 자녀들을 위한 '위국헌신 전우사랑 기금'도 매년 2억원씩 기증하고 있다. 오는 2032년까지 총 20억원 규모로 전달될 예정이다.

한편 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 지난 2019년부터 육군 인사사령부와 함께 전역 예정 조리 특기병 대상 취업지원 프로그램을 운영해 500여 명의 조리병을 채용했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com