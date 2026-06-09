'운동에 대한 진심' 공유…샤이니 민호, 대상웰라이프 뉴케어 스포식스 모델 발탁

◇샤이니 민호가 함께 하는 뉴케어 스포식스 신규 캠페인. 사진제공=대상웰라이프

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샤이니 민호가 대상웰라이프의 스포츠 뉴트리션 전문 브랜드 뉴케어 스포식스 모델로 발탁됐다.

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브랜드 모델로 선정된 민호는 건강하고 활력 넘치는 이미지로 주목받고 있다. 평소 꾸준한 운동 습관과 운동에 대한 진정성 있는 태도가 뉴케어 스포식스가 지향하는 브랜드 메시지와 부합해 모델로 발탁됐다.

민호가 참여한 신규 캠페인은 '운동에 진심'인 사람들을 뉴케어 스포식스가 응원한다는 메시지를 중심으로, 운동에 대한 열정과 진정성 있는 태도를 조명하는 데 초점을 맞췄다.

이달 중 공개되는 신규 캠페인 영상에는 민호와 함께 다양한 종목의 운동을 즐기는 사람들이 등장한다. 각기 다른 운동을 하고 있지만 운동에 진심이라는 공통된 가치를 공유하는 모습을 통해 브랜드 메시지를 진정성 있게 전달할 예정이다.

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또한 성수, 홍대, 여의도, 남산 등 서울 주요 지역에서 이동형 팝업 '무빙 트레일러'도 순차적으로 선보인다. 현장에서는 참여형 스포츠 체험 콘텐츠를 비롯해 제품 샘플링과 포토존 등을 운영할 계획이다.

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한편 대상웰라이프 뉴케어는 최근 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛에서 '온 가족을 위한 영양 카페' 컨셉트의 브랜드 체험형 팝업 'Cafe 뉴케어'를 운영한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com