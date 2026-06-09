사내 '윤리데이' 제정하고 내부 감사 조직 위상 ↑…광동제약, 준법경영 체계 고도화

◇박상영 광동제약 대표이사가 컴플라이언스 위원회 발대식에서 준법경영 체계 고도화를 강조하고 있다. 사진제공=광동제약

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광동제약이 준법경영 체계 고도화에 나선다.

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우선 사내 윤리데이를 제정하고 기존 부패방지 내부심사 조직인 '부패방지소위원회'를 '컴플라이언스위원회'로 격상했다. 위원회는 향후 각 조직 내에서 자율준수 여부를 상시 모니터링하고 CP 및 ISO 내부심사·리스크평가 관리 교육, 컴플라이언스 워크숍 등을 진행하며 내부통제 실효성을 높여 나갈 계획이다.

광동제약은 지난 2일 자율준수관리자 임명식 및 '컴플라이언스위원회' 사령장 수여식을 진행하고 위원회를 대상으로 한 사내 자율준수 문화 정착을 위한 CP(Compliance Program) 교육과 내부심사원 기초 교육을 실시했다.

광동제약 관계자는 "컴플라이언스위원회의 출범은 조직 내 발생할 수 있는 위법 및 부패 리스크를 사전 예방하고, 임직원의 준법 의식을 고취하여 투명한 경영 환경 조성에 힘쓰고자 하는 취지"라며, "이번 윤리데이 제정을 기점으로 공정하고 책임있는 업무 수행의 중요성을 되새기고, 자율준수 문화를 광동제약의 기업문화로서 확산해 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com