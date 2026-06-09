경륜·경정 지난해 수익금(547억) 전액 사회환원, 3196억 세수도 기여

광명스피돔과 미사경정장(왼쪽부터) 전경. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지난해 경륜·경정 사업을 통해 발생한 수익금 547억 원 전액을 사회에 환원하며, 공공 레저사업의 역할을 이어가고 있다고 밝혔다.

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경륜경정총괄본부에 따르면 지난해 경륜과 경정 사업을 통해 조성된 수익금 547억 원은 전액 공익기금과 지방재정 지원 등에 사용됐다. 배분 내역을 보면 국민체육진흥기금 271억 원, 문화예술진흥기금 116억 원, 청소년육성기금 93억 원, 중소벤처기업창업 및 진흥기금 19억 원, 지방재정 지원 48억 원 등이다.

세수 기여도 상당했다. 같은 기간 경륜·경정 사업을 통해 납부한 세금은 총 3196억 원으로 집계됐다. 이 가운데 레저세가 1834억 원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 교육세 694억 원, 농어촌특별세 367억 원 등이 뒤를 이었다. 여기에 각종 체육·문화 행사 지원과 지역사회 소외계층 지원사업에도 9억 원을 별도로 기부하며 사회공헌 활동을 확대했다.

경륜·경정은 단순한 레저를 넘어 수익금이 국민체육과 문화예술, 청소년 육성 등 다양한 공공 분야에 재투자되는 공익사업이라는 점에서 의미가 크다. 특히 지방재정과 각종 기금 조성에도 이바지하며 공공 재원 확보에 힘을 보태고 있다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "경륜·경정 수익금은 기금과 지방재정 등으로 전액 사회에 환원돼 공공의 이익을 위해 사용된다. 경륜·경정을 사랑해 주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 건전한 운영을 통해 국민 여가를 활성화하고 공공 기여를 확대할 수 있도록 더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.

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한편, 경륜은 매주 금요일부터 일요일까지 광명스피돔에서, 경정은 매주 수요일과 목요일 미사경정장에서 개최된다. 또한 12개 지사, 온라인 발매 시스템 스피드온을 통해서도 이용할 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com