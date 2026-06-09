日 위스키 한 병, 16억원 낙찰…경매서 세계 최고가 경신

사진출처=본햄스

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본산 희귀 위스키 한 병이 경매에서 약 16억원에 낙찰돼 일본 위스키 단일 병 기준 세계 최고 경매가 기록을 썼다.

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국제 경매업체 '본햄스'는 최근 홍콩에서 열린 'The Legendary Japanese Whisky' 경매에서 초희귀 제품인 야마자키 50년산 위스키가 825만 홍콩달러(약 16억원)에 낙찰됐다고 밝혔다. 이는 경매 전 예상가인 280만~420만 홍콩달러를 크게 웃도는 수준이다.

특히 이번 낙찰가는 2020년 같은 홍콩 경매에서 기록된 야마자키 55년산의 620만 홍콩달러 기록을 넘어선 것으로, 일본 위스키 한 병 기준 역대 최고가다.

현장에서는 치열한 입찰 경쟁이 벌어진 것으로 전해졌다. 경매장과 전화 입찰에 참여한 수집가 3명이 가격을 끌어올렸고, 결국 예상가의 거의 두 배 수준에서 낙찰이 이뤄졌다.

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본햄스 측은 "일본 위스키 경매 세계 기록 경신은 중요한 이정표"라며 "전문성과 진품 보증, 국제적 플랫폼을 통해 시장 기준 자체를 새롭게 정의하고 있다"고 밝혔다.

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낙찰된 야마자키 50년산은 일본 위스키 제조사 산토리의 대표 증류소인 야마자키 증류소가 선보인 두 번째로 오래 숙성된 제품이다. 2005년, 2007년, 2011년 단 세 차례만 출시된 희귀 제품으로 알려져 있다.

특히 이번 경매품은 일본 나고야의 회원제 클럽 '클럽 나쓰메' 창립 50주년을 기념해 특별 제작된 단 한 병으로, 전통 일본 화지(和紙) 라벨이 부착됐으며 산토리 수석 블렌더 후쿠요 신지의 서명이 들어가 있어 희소성이 더욱 높게 평가됐다.

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한편 이번 경매에서 또 다른 초희귀 일본 위스키인 카루이자와 52년산도 625만 홍콩달러(약 12억원)에 낙찰됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com