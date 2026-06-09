대웅제약, 인도네시아 약사회와 업무협약 체결…맞춤형 교육 프로그램 운영 및 전문가 협의체 공동 운영

◇대웅제약과 인도네시아 약사회(IAI) 관계자들이 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=대웅제약

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대웅제약이 인도네시아 약사회(IAI, Ikatan Apoteker Indonesia)와 현지 약사들의 전문성 강화와 공중보건 증진을 위한 장기적 협력 기반을 마련하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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양측은 ▲약사 교육 및 전문성 강화 ▲학술·전문가 협력 ▲공중보건 및 질환 관리 ▲의약품 현지화 및 헬스케어 모델 개발 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

우선 현지 약사 대상 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다. 특히 약사들이 환자 중심의 복약상담을 수행할 수 있도록 최신 의약품 트렌드와 질환 관리 중심의 강의를 제공할 예정이다. 해당 프로그램은 전국 단위 온라인 웨비나와 지역별 오프라인 심포지엄 형태로 정기 운영된다. 또한 공식 웹사이트와 소셜 미디어를 통해 협력 성과와 보건의료 콘텐츠를 공유할 계획이다.

또한 현지 약사 전문가 협의체를 공동 운영해 소비자 특성에 맞춘 의약품 기획은 물론 브랜드 자문을 수행한다. 대웅제약은 협의체를 통해 이지덤, 임팩타민, 이지엔6 등 명품 브랜드를 인도네시아의 기후·문화·소비자 특성에 맞게 현지화할 계획이다.

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대웅제약은 이러한 협력을 통해 현지 소비자 신뢰를 높이고 브랜드 경쟁력을 강화해, 2030년까지 인도네시아 일반의약품 시장 1위를 목표로 협력을 이어갈 계획이다.

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박은경 대웅제약 CH마케팅본부장은 "이번 협약은 한국과 인도네시아 약사 전문가들이 함께 배우고 성장하며, 공중보건 발전과 국민 건강 증진을 위한 장기적 파트너십을 구축하는 중요한 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com