경륜경정총괄본부, 지역사회에 5000만원 나눔…아동·어르신 맞춤 지원

경륜경정총괄본부가7월 15일, 광명종합사회복지관에서 기부금 전달식을 가졌다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 지역사회 취약계층을 대상으로 총 5000만 원 규모의 기부금 지원사업을 추진했다고 밝혔다.

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이번 사업은 아동·청소년부터 어르신까지 생애주기별 맞춤형 지원에 초점을 맞췄다. 어린이와 청소년에게는 균형감각과 신체활동을 돕는 밸런스바이크와 자전거를, 거동이 불편한 어르신에게는 실버카를 지원했다. 또 여름철 폭염에 대비해 에너지 취약계층 가정에 선풍기를 전달하고, 노인복지관에는 헬스케어 장비를 지원해 건강증진 프로그램 운영을 뒷받침했다.

경륜경정총괄본부는 지난 4월 광명시 저소득 아동·청소년에게 2000만 원 상당의 밸런스바이크와 자전거를 전달한 데 이어, 이달에는 실버카와 선풍기, 헬스케어 장비 지원을 이어갔다.

경륜경정총괄본부가 7월 16일, 광명시립소하노인종합복지관에서 시니어 헬스케어 프로그램을 위한 헬슬케어 기구 전달식을 가졌다. 사진제공=국민체육진흥공단

지난 15일 광명종합사회복지관에서 열린 전달식에는 임오경 국회의원, 이형덕 광명시의회 의장, 심상록·최민 경기도의회 의원, 최우녕 경륜경정총괄본부장 직무대리, 최효정 광명종합사회복지관장, 이세열 광명희망나기운동본부장 등이 참석했다. 이날 경륜경정총괄본부는 광명시사회복지협의회를 통해 실버카 60대와 선풍기 170대를 전달했으며, 실버카는 광명종합사회복지관과 철산종합사회복지관을 통해 거동이 불편한 어르신들에게, 선풍기는 광명시 각 동의 에너지 취약계층 가정에 지원될 예정이다.

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이어 16일에는 광명시립소하노인종합복지관에서 시니어 헬스케어 프로그램 운영 지원을 위한 기부금 전달식을 열고, 소하노인종합복지관에 러닝머신 2대, 하안노인종합복지관에 척추온열기구 1대를 지원했다. 해당 장비는 건강증진 프로그램과 체력단련실 운영에 활용되며, 소하노인종합복지관 체력단련실 리모델링 개관과 연계해 지역 어르신들의 건강한 여가활동 기반 마련에도 힘을 보탤 예정이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "앞으로도 아동부터 어르신까지 생애주기별 맞춤형 사회공헌을 확대하고, 지역사회와 함께 성장하는 공공기관으로서 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 말했다.

한편 경륜경정총괄본부는 경륜사업 수익금을 바탕으로 체육진흥과 문화예술, 청소년 보호, 취약계층 지원 등 다양한 공익사업을 추진하며 공공가치 확산에 힘쓰고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com