[경마] 한국마사회, 경영진 직무청렴계약 체결…책임경영 강화

7월 22일 진행된 신임 상임이사 직무청렴계약식. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 22일 경기도 과천 본관에서 우희종 회장과 이병우 부회장 겸 고객서비스본부장, 배광석 미래전략본부장 간 '직무청렴계약' 체결식을 개최했다고 밝혔다.

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직무청렴계약은 「한국마사회 임원 직무청렴계약 운영규정」에 따라 기관장을 비롯한 경영진이 재직 기간 준수해야 할 청렴 의무와 위반 시 제재 사항을 명시한 제도다.

계약에는 ▲법령 및 제반 규정 준수를 통한 공정한 직무 수행 ▲직무 관련 금품 수수 및 이권 개입 금지 ▲직무 관련 정보 유출과 알선·청탁 금지 등의 내용이 담겼다. 특히 청렴 의무를 위반할 경우 징계와 별도로 경영평가 성과급을 환수하는 등 경제적 제재를 부과해 책임경영의 실효성을 높였다.

이병우 부회장 겸 고객서비스본부장과 배광석 미래전략본부장은 이번 계약을 통해 재임 기간 청렴 의무를 성실히 준수하고, 임원으로서 높은 도덕성과 책임감을 바탕으로 청렴문화 확산에 앞장설 것을 다짐했다.

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우희종 회장은 "경영진이 솔선수범하는 윤리·청렴 문화가 조직 전반에 더욱 자리 잡기를 기대한다"며 "앞으로도 국민에게 신뢰받는 공공기관이 될 수 있도록 투명하고 공정한 경영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 한국마사회는 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 3년 연속 '우수' 등급을 받았으며, 지난 5월에는 준법경영과 내부통제 성과를 인정받아 한국컴플라이언스어워즈 공기업 부문 대상을 수상했다. 한국마사회는 이번 직무청렴계약을 계기로 윤리·청렴경영을 더욱 강화하고 종합청렴도 '최우수' 등급 달성을 위해 전사적 역량을 집중할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com