[경마] 한국마사회, 전사 워크숍 '타운홀 라이브' 개최

우희종 회장이 전사 워크숍에서 임직원들에게 당부의 말을 전하고 있다. 사진제공=한국마사회

사내 아이디어 공모전 선정자가 발표하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 22일 렛츠런파크 서울에서 전 임직원을 대상으로 전사 워크숍 '타운홀 라이브'를 개최했다고 밝혔다.

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워크숍은 CEO 인사말을 시작으로 ▲사내 아이디어 공모전 선정작 발표 및 토의 ▲주요 경영 현안 공유 ▲혁신교육 ▲과천 경마공원 이전 현황 공유 순으로 진행됐다. 전 세션은 사내 방송으로 생중계됐으며, 카카오톡 익명 소통방을 함께 운영해 직원들이 실시간으로 의견을 나눌 수 있도록 했다.

오전 세션에서는 사내 아이디어 공모전 선정작인 'AI 기반 지능형 통합경영관리체계 구축'과 '서울경마공원 After Work Lounge' 등이 소개됐다.

아이디어 공모전 수상자 소통 간담회 기념사진. 사진제공=한국마사회

오후에는 ▲대표 여가 브랜드 '렛츠런파크' 확립 ▲코리아컵 국제경주의 문화축제화 ▲재무구조 개선을 위한 비상경영 예산 관리 ▲경마공원 이전 등 주요 경영 현안을 공유하고 토론하는 시간을 가졌다.

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이어 신동엽 연세대 경영대학 명예특임교수가 경영위기 극복 사례를 주제로 혁신교육을 진행하며 혁신 리더십의 중요성을 강조했다.

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우희종 한국마사회 회장은 "당당한 자세로 협력하고 소통하는 조직이 국민에게 신뢰받고 사회에 기여하는 공기업으로 나아가는 기반"이라며 "이번 워크숍이 조직 변화의 소중한 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 우 회장은 하계휴가를 앞둔 임직원들에게 윌리엄 T. 테일러의 『말발굽 아래의 세계사』를 추천하며 말과 함께 발전해 온 인류의 역사와 말산업의 의미를 되새겨 볼 것을 당부했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com