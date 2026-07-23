[경마] 한국마사회, '모두의 말문화' 정책제안 공모전 개최

「모두의 말문화」 대국민 정책제안 포스터. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 국민의 목소리를 기관 경영과 말문화 확산 정책에 반영하기 위해 '모두의 말문화' 대국민 정책제안 공모전을 개최한다고 밝혔다.

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이번 공모전은 국민이 일상에서 느낀 생각과 아이디어를 한국마사회의 사업과 서비스에 직접 제안할 수 있도록 마련됐다. 경마·승마 등 말산업에 익숙하지 않은 국민도 쉽게 참여할 수 있는 주제로 구성해 다양한 의견을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 정책 아이디어를 발굴할 계획이다.

공모 주제는 ▲'가고 싶은 경마공원' 조성을 위한 아이디어 ▲'국민의 일상 속 말문화' 확산 방안 등 두 가지다. 참가자는 이 가운데 하나를 선택해 제안서를 제출하면 된다. 대한민국 국민 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있으며, 공모 기간은 7월 20일부터 8월 17일까지다. 신청은 7월 23일부터 공모전 홈페이지를 통해 온라인으로 접수한다.

접수된 제안은 국민 체감도, 실현 가능성, 혁신성, 지속 가능성 등을 기준으로 1차 서면심사와 2차 발표심사를 거쳐 최종 선정된다. 발표심사는 한국마사회 본사에서 제안 내용을 발표하고 질의응답을 진행하는 방식으로 운영된다. 최종적으로 우수 제안 6건을 선정해 한국마사회장상과 총 550만원의 상금을 수여하며, 결과는 9월 12일 현장에서 발표할 예정이다.

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한국마사회는 이번 공모전을 계기로 국민이 상시적으로 의견과 아이디어를 제안할 수 있는 정책 소통 창구를 구축하는 등 국민 참여 체계를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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우희종 한국마사회 회장은 "이번 공모전은 한국마사회와 말문화를 바라보는 국민의 다양한 의견을 듣고 이를 기관의 사업과 정책에 반영하기 위해 마련했다"며 "국민이 제안한 아이디어가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 우수 제안을 적극 검토하고 구체화해 나가겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com