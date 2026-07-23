"변기 안 음료 빨대로 마셨다" 이게 대회라고?

사진출처=러시아 가제타

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아에서 변기에 담긴 음료를 빠르게 마시는 대회가 열려 논란이 일고 있다.

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러시아 가제타 등 현지 매체들에 따르면 러시아 배관용품 브랜드 도믹스는 최근 스타브로폴 지역의 매장에서 '게임 오브 스론즈'라는 이름의 이벤트를 열었다.

이는 미국 인기 드라마 '왕좌의 게임(Game of Thrones)'을 패러디한 것으로, 참가자들은 변기 안에 담긴 탄산음료를 대형 빨대를 이용해 가장 빨리 마시는 방식으로 경쟁을 펼쳤다.

주최 측에 따르면 변기에 담긴 음료는 알코올이 없는 탄산음료였으며, 사용된 변기는 모두 새 제품이었다.

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대회에는 수십 명이 참가했으며, 참가자들은 7명씩 조를 이뤄 제한된 시간 안에 음료를 가장 먼저 비운 사람이 다음 라운드에 진출했다. 최종 우승자에게는 10만 루블(약 190만원)의 상금이 지급된다.

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2라운드는 더욱 특이했다. 참가자들은 변기 뚜껑을 닫은 상태로 그 위에 가장 오래 앉아 있는 사람이 승리하는 방식으로 진행됐다. 중간에 자리를 뜨거나 먼저 일어난 사람이 탈락하는 규칙이었다.

주최 측은 행사가 약 10시간 동안 이어졌으며, 종료 시점까지 기권자는 단 2명뿐이었다고 밝혔다. 대부분의 참가자들은 우승을 위해 오랜 시간 자리를 지키며 생리적인 욕구를 참았다고 설명했다. 다만 최종 우승자가 누구인지는 공개하지 않았다.

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행사 영상이 SNS를 통해 확산되면서 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부는 독특한 홍보 아이디어라며 흥미롭다는 반응을 보였지만, 상당수 네티즌들은 "인간 존엄성을 훼손하는 이벤트", "관심을 끌기 위해 지나친 퍼포먼스를 연출했다"며 부정적인 의견을 나타냈다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com