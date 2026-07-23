빙수기 없이도 최신 트렌드 빙수 'OK'…이마트, 우베·두비아스타일 팥빙수 선보여

이미지 제공=이마트

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최근 홈베이킹과 홈디저트를 즐기는 소비자가 늘어나고 있는 가운데, 이마트가 여름 시즌 최신 식품 트렌드를 반영한 이색 디저트를 새롭게 선보인다.

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우선 23일 '우베 팥빙수(765g)'와 '두바이스타일 팥빙수(780g)'를 출시했다.

최근 디저트 시장에서 주목받는 자색 참마 '우베'와 피스타치오·카다이프를 조합한 '두바이 스타일'을 빙수로 구현했다. '우베 팥빙수'는 우베의 달콤한 풍미와 보랏빛 색감을 구현했으며, '두바이스타일 팥빙수'는 피스타치오와 구운 카다이프의 고소하고 바삭한 식감을 살렸다.

또한 빙수 기계 없이도 손쉽게 만들 수 있도록 모든 재료를 한 팩에 담은 '밀키트' 형태로 기획했다. 동봉된 빙수베이스를 3~4시간 냉동한 뒤 잘게 부수고 토핑을 올리면 간단히 완성할 수 있다.

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빙수 밀키트와 함께 '롯데 찰떡파이 우베크림치즈(250g)', '롯데 카스타드 우베라떼맛(138g)', 해태 오예스 우베라떼(360g)', '해태 연양갱 우베맛(500g)', '우베 요거트 파우더(300g)' 등 우베맛 디저트 상품도 한자리에 모았다.

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이번 빙수 신제품을 개발한 정국원 이마트 델리 바이어는 "이마트는 앞으로도 국내외에서 화제를 모으는 식재료와 맛을 빠르게 상품에 접목할 계획"이라며 "고객들이 이색 먹거리를 이마트에서 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 신상품 구성을 지속 확대할 것"이라 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com