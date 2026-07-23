'머슬마니아 코리아 2026' 10월 개최...데님 종목·노비스 부문 신설

제공=모델라인 컴퍼니

Advertisement

Advertisement

헬스케어 전문기업 모델라인 컴퍼니가 오는 10월 25일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 '머슬마니아 코리아 2026' 대회를 개최한다고 밝혔다.

Advertisement

모델라인 컴퍼니는 2019년부터 머슬마니아 베트남과 상하이 등 아시아 지역 피트니스 대회를 주최하며 국제적인 대회 운영 경험을 쌓아왔다.

2025년에는 미국 머슬마니아 본사와 한국 대회 주최권 계약을 체결하며 국내 피트니스 문화 활성화와 선수 발굴에 본격적으로 나서고 있다.

머슬마니아 코리아는 숀리, 유승옥, 낸시랭, 레이양, 최설화, 류세비, 이연화, 백성혜 등 국내외에서 활약하는 피트니스 스타들을 배출한 대표적인 피트니스 대회로 알려져 있다.

Advertisement

이번 대회에서는 기존 클래식, 피지크, 피규어, 모델, 미즈 비키니, 트랜스포메이션 등 6개 종목에 더해 청바지를 활용한 새로운 콘셉트의 '데님' 종목이 신설된다.

Advertisement

또한 피트니스 대회에 처음 도전하는 참가자들을 위한 노비스 부문을 마련해 참가 문턱을 낮추고 보다 많은 참가자들에게 수상의 기회를 제공할 예정이다.

특히 이번 대회는 미국 머슬마니아 본사 창립 40주년과 한국지사 설립 18주년을 기념하는 행사로 진행된다.

Advertisement

선착순 참가자 40명에게는 머슬마니아 40주년 기념 굿즈를 증정하며, 선수와 관람객이 함께 즐길 수 있는 웰니스 케어 축제로 꾸며질 계획이다.

Advertisement

머슬마니아 코리아 관계자는 "'머슬마니아 코리아 2026'은 전문 선수뿐 아니라 피트니스에 관심 있는 누구나 함께 참여하고 즐길 수 있는 웰니스 케어 축제로 만들고자 한다"며 "노비스 부문과 데님 종목 신설을 통해 참여의 폭을 넓히고, 앞으로도 누구나 참가하고 싶은 국내 최고의 피트니스 대회로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

'머슬마니아 코리아 2026' 참가 신청 방법과 대회 세부 일정은 추후 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.