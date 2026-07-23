1인 가구 증가로 소용량 조각과일 수요 늘어…롯데마트·슈퍼, 카테고리 전면 개편 후 매출 184% ↑

◇롯데마트 조각과일 코너. 사진제공=롯데마트

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1인 가구 증가 등으로 소용량 조각과일이 주목받고 있다.

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손질 편의성은 물론, 가격과 상품 구성, 원물에 가까운 신선도 등이 구매 결정의 주요 조건으로 자리잡고 있다.

이와 관련 롯데마트·슈퍼는 지난 5월 소용량 조각과일 카테고리의 전면 개편을 마쳤다. 소용량에 따른 가격 부담을 낮추고 고객 수요가 높은 품목의 운영을 확대하는 한편, 상품 선택지도 다양화해 총 7종의 소용량 라인업을 갖췄다. 이에 따라 개편 이후 두 달간(5/22~7/21) 롯데마트·슈퍼의 소용량 조각과일 매출은 전년 동기 대비 184% 신장했다.

리뉴얼을 통해, 소용량 상품 규격은 기존 150g에서 200g으로 늘어났다. 400~800g 수준의 타 규격 대비 절반 이하의 중량으로, 소용량 특성은 유지하면서 한 팩의 제공량은 33% 이상 확대됐다. 판매 가격은 리뉴얼 전과 동일한 2990원이다. 일반적으로 조각과일은 손질과 소분의 편의성이 높은 대신 원물 과일보다 가격 부담이 크다는 인식이 있었는데, 롯데마트·슈퍼는 이번 리뉴얼로 소용량 상품의 100g당 가격을 약 25% 낮추며, 기존의 편의성에 가격 경쟁력을 더했다.

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이는 롯데마트·슈퍼의 '풀 스펙(Full-Spec) 매입' 전략이 있다는 설명이다. 마트와 슈퍼의 통합 소싱 역량을 바탕으로, 산지에서 생산되는 다양한 규격과 등급의 과일을 일괄 매입해 운영하는 방식이다. 확보한 원물 가운데 외관에 미세한 흠집이 있거나 꼭지가 떨어진 과일은 조각과일용으로 활용한다. 조각과일도 점포에서 판매하는 일반 과일과 동일한 비파괴 당도 선별 기준을 적용하며, 기준치 이상의 원물만 사용한다. 가공은 자체 보유한 신선품질혁신센터에서 직접 진행해 품질을 관리하고 운영 효율을 높였다.

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계절에 따라 판매 시기가 제한됐던 인기 과일의 연중 운영 체계도 구축했다. 최근 4개년 롯데마트·슈퍼 조각과일 판매 데이터에 따르면, 파인애플과 메론, 수박이 대표적인 인기 품목으로 꼽힌다. 다만 이 중 상시 공급이 가능한 과일은 파인애플뿐으로, 메론과 수박은 산지 출하 여건에 따라 운영 기간이 제한됐다. 그러나 롯데마트·슈퍼는 메론과 수박의 원물 소싱 경로를 다각화해 기존 제철 중심으로 판매해 온 수박·메론 조각과일을 올해부터 연중 상품으로 선보인다.

인기 과일을 한 팩으로 즐길 수 있는 혼합 라인업도 확대했다. '조각과일 수박&파인애플(200g/팩)'과 '조각과일 메론&파인애플(200g/팩)'을 새롭게 출시했으며, 시트러스류를 한데 구성한 '조각과일 오렌지&자몽(200g/팩)'도 선보였다. 혼합 패키지에는 과일별 분리 트레이를 도입해, 원물간 접촉을 줄여 각 과일의 맛과 향을 유지하도록 상품성을 높였다.

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또한 지난해 6월 조각과일 선도 유지 기술 '프레쉬 L'을 자체 개발해 조각 사과에 적용했다. 롯데중앙연구소, 신선품질혁신센터와 1000여 회의 테스트를 거쳐 완성한 기술로, 갈변 억제 효과를 유지하면서 기존 선도유지제 특유의 산미를 줄여 원물의 맛을 살렸다. 롯데마트와 슈퍼는 향후 배 등 갈변이 쉬운 다른 과일로 '프레쉬 L' 적용 범위를 순차 확대할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com