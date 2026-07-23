유한킴벌리, 요실금 전용 제품 체험 효과..."외출, 장거리 이동 부담 줄었다"

제공=유한킴벌리

Advertisement

Advertisement

무더위가 이어지는 여름철에는 충분한 수분 섭취가 중요하지만, 가벼운 요실금을 경험하는 소비자들에게는 물을 마시는 일조차 부담이 될 수 있는 것으로 나타났다.

Advertisement

특히 휴가철 장거리 이동과 야외 활동이 늘어나는 시기에는 요실금으로 인한 심리적 부담이 더욱 커지는 것으로 조사됐다.

유한킴벌리가 진행한 디펜드 스타일 샘플링 캠페인 '나를 나답게 만드는 선택' 만족도 조사 결과에 따르면, 가벼운 요실금을 인지한 이후 물 마시기를 줄이거나 피한 경험이 있다고 답한 응답자는 18.7%였다.

이는 요실금이 일상적인 수분 섭취에도 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

Advertisement

외출과 사회활동에 대한 제약도 적지 않았다.

Advertisement

샘플링 참여자의 76.8%는 요실금 때문에 하고 싶었던 활동을 미루거나 포기한 경험이 있다고 답했으며, 97.4%는 요실금이 정신적, 심리적으로 영향을 미친다고 응답했다.

화장실 이용이 쉽지 않은 장거리 여행이나 야외 활동에서는 이러한 부담이 더욱 커질 수 있는 것으로 분석됐다.

Advertisement

반면 디펜드 스타일을 체험한 이후에는 긍정적인 변화가 확인됐다.

Advertisement

체험자의 73.5%는 제품 착용 후 외출이나 활동 시 이전보다 안심이 됐다고 답했으며, 49.7%는 장시간 외출이나 이동에도 활동을 지속할 수 있을 것 같다고 응답했다.

조사 결과, 요실금 전용 제품이 특별한 상황에서만 사용하는 제품이 아닌 일상 속 관리 아이템으로 자리 잡을 가능성도 확인됐다.

체험자의 38.7%는 디펜드 스타일을 '일상 활동 시 자연스럽게 챙기는 아이템'으로, 36.8%는 '상황에 맞춰 사용하는 관리 아이템'으로 활용하겠다고 답했다.

두 응답을 합하면 75.5%가 제품을 일상 속 필수 관리 아이템으로 인식한 셈이다.

체험자의 99.4%는 앞으로 외출 시 디펜드 스타일을 지참할 의향이 있다고 답했으며, 주 사용 상황으로는 일상 외출과 운동, 등산, 장거리 여행 및 장시간 외출 등을 꼽았다.

요실금 전용 제품의 필요성에 대한 인식도 크게 높아졌다.

체험자의 99.4%는 요실금을 경험할 경우 생리대보다 전용 제품을 사용하는 것이 필요하다고 응답했다.

반면 샘플링 참여자 모집 과정에서 실시한 사전 조사에서는 가벼운 요실금 경험자 중 실제 전용 제품 사용 경험자는 27.4%에 불과했다.

이는 소비자들이 전용 제품을 직접 경험하고 올바른 관리 방법을 접할 수 있는 체험 기회를 확대할 필요가 있음을 시사한다.

유한킴벌리 디펜드 스타일 담당자는 "가벼운 요실금은 겉으로 드러나지 않지만 물을 마시는 일부터 외출 계획, 활동 범위까지 제약하는 일상의 고민이 될 수 있다"며 "여름 휴가철을 비롯한 일상 속에서 소비자들이 샘 걱정 없이 자신 있게 활동할 수 있도록 요실금 전용 제품을 부담 없이 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 결과는 디펜드 스타일 샘플링 캠페인 '나를 나답게 만드는 선택' 참여자 155명을 대상으로 실시한 만족도 조사와 가벼운 요실금 경험자 237명을 대상으로 진행한 사전 설문조사를 바탕으로 분석됐으며, 두 조사의 응답자 구성은 서로 동일하지 않다.