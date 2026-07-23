"달리던 차량이 공중으로 붕"…고속도로 덮친 태풍 위력 '아찔'

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 태풍의 강력한 바람이 고속도로를 달리던 차량을 날려버리는 충격적인 영상이 공개됐다.

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더 선 등 외신들에 따르면 제9호 태풍 '바비'가 지난 19일 중국 저장성에 상륙하는 과정에서 이 같은 일이 발생했다.

태풍 바비의 순간 최대 풍속은 초속 42미터에 달해 나무를 뿌리째 뽑아낼 정도로 위력적이었다.

당시 저장성의 한 고속도로에서 촬영된 영상을 보면 거대한 회오리 기둥이 도로를 가로지르며 달리던 차량 한 대를 순식간에 공중으로 띄워 날리는 장면이 담겼다. 이를 목격한 운전자들은 급히 차량을 멈추며 충돌을 피하려 애썼다.

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한편 태풍 바비는 저장성, 푸젠성 등 중국 동부 지역에 많은 피해를 남겼다.

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저장성에서만 220만명이 긴급 대피했고 웨칭시에서는 1300그루 이상의 나무가 강풍에 쓰러졌다.

푸젠성과 상하이에서도 각각 18만명, 29만명 이상이 안전한 곳으로 이동해야 했다.

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먼저 태풍 영향권에 들었던 대만에서는 최대 700㎜의 폭우가 쏟아져 100여 명이 다친 것으로 집계됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com