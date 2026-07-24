헤어진 남친에 3차례 독약 먹인 여성…집착이 부른 충격 범죄

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 전 남자친구에게 여러 차례 쥐약을 먹여 살해하려 한 여성에게 실형이 내려졌다.

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뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 대만 타이베이 지방법원은 살인미수 혐의로 기소된 40대 여성 옌친핑에게 징역 11년 2개월을 선고했다.

피해자는 호주 퀸즐랜드주 출신의 알렉스 쇼리(당시 23세)로, 2023년 대만 담강대학교에서 1년 과정의 교환 프로그램에 참여하던 중 옌과 교제를 시작했다. 이후 쇼리가 관계를 끝내고 호주로 돌아가려 한다는 사실을 안 옌은 범행을 계획했다.

그녀는 2023년 쇼리의 포도주스에 쥐약을 넣어 먹였다.

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쇼리는 이후 극심한 복통과 설사, 코피, 혈뇨 등 심각한 증세를 보여 병원으로 이송됐다.

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범행은 여기서 끝나지 않았다.

검찰은 쇼리의 아버지가 아들을 호주로 데려가기 위해 대만을 찾은 뒤에도 옌이 병원에서 또다시 쥐약을 피해자에게 먹였다고 밝혔다.

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또한 옌은 의료진 대신 직접 통역을 맡겠다고 자처했고, 쇼리의 아버지에게 집중치료실(ICU) 입원을 거부하는 서류에 서명하도록 유도한 것으로 조사됐다.

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하지만 쇼리의 아버지는 의료진의 치료를 계속 받아야 한다고 판단해 아들을 중환자실에 남겨둔 채 호주 의료전용기를 통한 이송을 추진했다.

재판에서는 옌이 입원 중인 쇼리의 혈액 관련 치료 약물에 다시 쥐약을 섞어 세 번째 독극물 투여를 한 사실도 인정됐다.

당시 쇼리는 생명이 위독한 상태였던 것으로 전해졌다.

사건의 실마리는 쇼리의 어머니가 아들의 짐을 정리하던 중 빈 쥐약 용기를 발견하면서 드러났다. 이를 계기로 의료진과 수사기관이 독극물 중독 가능성을 의심했고, 수사 끝에 옌은 2024년 체포돼 같은 해 12월 살인미수 혐의로 기소됐다.

검찰은 "피해자가 다행히 목숨은 건졌지만 엄청난 고통을 겪었다"며 "신체 곳곳에서 대량 출혈이 언제든 발생할 수 있는 위험한 상태였고 생명을 잃을 수도 있었다"고 밝혔다. 이어 "피고인의 범행 수법과 범행 이후 태도는 매우 악의적이었으며 정상참작할 만한 사유가 없었다"고 강조했다.

올해 3월 열린 재판에서 옌은 혐의를 전면 부인하며 "쥐약은 전 남편의 사망으로 힘든 시간을 보내던 자신이 먹기 위해 가지고 있던 것"이라고 주장했다.

그러나 법원은 이를 받아들이지 않았다.

재판부는 범행이 치밀하게 계획됐으며 피해자의 고통에도 전혀 반성하는 태도를 보이지 않았다고 지적했다.

그러면서 22일 옌에게 징역 11년 2개월을 선고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com