"목디스크 의심되면 ○○○ 피하세요"…힘찬병원 유튜브 도움되는 운동법 소개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 수찬's 관절토크를 통해 목디스크에 대한 정보를 전달한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 김강언 진료원장이 지난주 목디스크의 초기 증상과 자가구별법을 설명한 데 이어, 목디스크 환자가 피해야 할 운동과 도움이 되는 운동법을 소개한다.

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목디스크는 목뼈 사이의 디스크가 돌출되거나 손상되면서 신경을 압박해 다양한 증상을 유발하는 질환이다. 초기에는 뒷목 통증을 비롯해 어깨와 날개뼈 주변의 연관통이 나타날 수 있으며, 증상이 심해지면 팔과 손가락까지 저리거나 힘이 빠지는 방사통으로 이어질 수 있다. 또한 팔을 머리 위로 올렸을 때 통증이 완화되면 목디스크를, 반대로 통증이 심해지면 어깨질환을 의심해볼 수 있다.

힘찬병원 김강원 진료원장은 "목디스크 진단을 받은 뒤 목을 자주 움직이거나 돌리는 운동을 하는 경우가 있는데, 오히려 디스크와 척추 후관절에 부담을 줄 수 있어 주의해야 한다"며 "목을 움직이는 운동보다 목을 안정적으로 지지할 수 있도록 등 근육과 날개뼈 주변 근육을 강화하는 운동이 도움이 된다"고 설명했다.

이어 "등 근육을 펴고 목의 정상적인 C자 곡선을 유지하는 자세를 평소 자주 만들어 주는 것이 중요하다"며 "생각날 때마다 바른 자세를 반복하면 목디스크 예방과 증상 완화에 도움이 될 수 있다"고 조언했다.

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수찬's 관절토크는 관절·척추 질환을 힘찬병원 전문의들이 직접 출연해 알기 쉽게 설명하는 유튜브 건강 코너로, 매주 다양한 주제의 영상을 공개하고 있다. 다음주 목디스크 마지막 편에서는 목디스크의 수술적 치료에 대한 내용을 다룰 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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