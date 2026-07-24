'몸 밀착' 자전거복 입은 주지사, 결국 해임…"품위 훼손" 비난

메흐메트 파티흐 치체클리 전 주지사. 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 튀르키예의 한 지방 주지사가 몸에 달라붙는 자전거용 옷을 착용한 사진과 영상을 SNS에 올렸다가 정치권의 거센 비판을 받고 결국 해임됐다. 하지만 주민들은 그의 복귀를 요구하는 서명운동에 나서면서 이번 해임을 둘러싼 논란이 확산되고 있다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 튀르키예 정부는 지난 17일 에르도안 대통령이 서명한 대통령령을 통해 아르다한주 주지사 메흐메트 파티흐 치체클리를 해임하고 후임으로 외메르 힐미 얌르를 임명했다. 정부는 해임 이유를 공식적으로 밝히지 않았다.

치체클리 전 주지사는 최근 수개월 동안 자전거를 타거나 운동하는 모습을 SNS에 꾸준히 게시해 왔다. 특히 몸에 밀착되는 검은색 자전거용 복장을 입은 채 라이딩하는 사진과 영상이 온라인에서 확산되면서 정치권의 비판 대상이 됐다.

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한 야당 의원은 "레깅스를 입은 주지사는 있을 수 없는 일"이라며 "이런 주지사는 해임하거나 최소한 무화과 잎이라도 입혀야 한다"고 비꼬았다. 그는 또 "국가 공직자의 진지함과 품위를 스스로 훼손했다"고 비판했다.

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여당 의원도 "레깅스를 입은 주지사를 시민이나 공무원들이 진지하게 받아들이겠느냐"며 "권위가 사라졌다"고 지적했다. 그는 치체클리 전 주지사가 지나치게 SNS 콘텐츠 제작에 몰두하고 있다고도 비판했다.

그러나 해임 이후에는 그를 지지하는 움직임도 이어지고 있다. 시민들은 치체클리 전 주지사의 복직을 요구하는 온라인 청원을 시작했으며, 현재까지 1만 명 이상이 서명한 것으로 알려졌다.

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논란이 커지자 치체클리 전 주지사는 "내가 입은 것은 단순한 운동복"이라며 "때로는 직함이나 직책을 잠시 잊고 한 사람으로 살아가는 것도 필요하다"고 말했다.

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이어 "스포츠와 자전거, 조정 같은 취미는 결코 잘못된 일이 아니다"라며 "나이에 관계없이 누구나 즐겨야 할 활동"이라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com