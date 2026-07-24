"하루에 방귀는 몇 번?"…눈 떠 있는 시간, '평균 5번'

사진·자료 출처=언스플래쉬, JAMA Network Open

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[스포츠조선 장종호 기자] 사람은 하루에 평균 몇 번이나 방귀를 뀌는지에 대한 최신 연구 결과가 나왔다.

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호주 연구진은 14세 이상 호주인 6416명의 방귀 횟수 조사 결과를 국제학술지 'JAMA Network Open'에 최근 게재했다.

연구진은 "방귀가 단순한 생리현상이 아니라 장 건강을 보여주는 중요한 지표인 만큼 정상적인 배출 빈도를 파악하는 데 의미가 있다"고 설명했다.

연구진은 참가자들에게 스마트폰 애플리케이션을 제공하고 방귀를 뀔 때마다 가능한 한 즉시 기록하도록 했다.

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이후 연구진은 참가자들이 기록한 방귀 횟수 총 36만 192건을 분석했다.

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그 결과 깨어있는 시간, 하루 평균 방귀 횟수는 5회였으며, 중앙값은 3.8회였다. 평균이 중앙값보다 높은 것은 일부 참가자가 매우 많은 방귀를 배출하면서 전체 평균을 끌어올렸기 때문이라고 연구진은 설명했다.

전체 참가자의 약 79.3%는 하루 2~7회 사이의 방귀를 기록했다. 성별로는 남성이 하루 평균 5.2회로 여성(4.8회)보다 조금 더 많았다.

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연령별로는 14~25세가 하루 평균 4.4회로 가장 적었고, 26~45세가 5회를 조금 웃돌아 가장 많았다. 46~65세는 정확히 평균 5회를 기록했다. 다만 65세 이상은 참가자가 충분하지 않아 별도 분석에는 한계가 있었다.

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방귀가 가장 많이 나오는 시간대도 확인됐다. 하루 동안 방귀 횟수는 점차 증가하다가 저녁 식사 이후 가장 많아졌으며, 오전 6~8시와 오후 2~4시에도 소폭 증가하는 경향을 보였다. 이는 식사를 통해 섭취한 음식이 장내에서 발효되면서 약 1시간 뒤 가스가 생성되는 과정과 관련이 있는 것으로 분석됐다.

연구진은 이번 조사에서 나타난 평균 횟수가 기존 연구보다 낮았다고 밝혔다. 과거 연구에서는 하루 14~23회가 정상이라고 제시했으며, 미국 메릴랜드대 연구진이 개발한 '스마트 속옷'으로 측정한 연구에서는 하루 4~59회까지 방귀가 감지되기도 했다.

이번 연구는 참가자가 깨어 있는 동안만 직접 기록하는 방식이어서 수면 중 발생하는 방귀는 포함되지 않았다는 점이 기존 연구와 차이를 보인다.

연구진은 방귀 자체는 소화 과정에서 자연스럽게 발생하는 정상적인 생리현상이지만, 갑자기 횟수가 크게 늘어나거나 복통, 설사, 복부 팽만 등이 함께 나타난다면 건강 이상을 의심해 볼 필요가 있다고 강조했다.

과도한 방귀는 우유 속 유당(락토스)이나 글루텐에 대한 민감성, 과민성장증후군, 소장 세균 과다증식증(SIBO), 당뇨병, 갑상선기능저하증 등 다양한 질환과 관련될 수 있다.

또한 흡연이나 껌을 자주 씹는 습관, 탄산음료를 많이 마시는 경우 공기를 더 많이 삼키게 돼 가스가 증가할 수 있으며, 콩·렌틸콩·브로콜리·양배추처럼 식이섬유가 풍부한 식품도 대장에서 발효되면서 방귀를 늘릴 수 있다고 연구진은 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com