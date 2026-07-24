성인영화 배우, 국회의원 변신…"성인 콘텐츠 종사자 권리 보호"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 전직 성인영화 배우가 콜롬비아 상원의원에 선출돼 화제를 모으고 있다.

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그녀는 성인 콘텐츠 종사자의 노동권과 사회보장 제도 개선을 추진하겠다고 강조했다.

현지 매체 라 오피니온에 따르면 데이시 알레한드라 오마냐 오르티스(33)는 지난 20일(현지시각) 콜롬비아 수도 보고타에서 열린 취임식에서 좌파 진보주의 연합인 '빠크또 이스또리꼬' 소속 상원의원으로 공식 취임했다.

오르티스는 과거 '아마란타 행크'라는 예명으로 포르노 영화 업계에서 일했다. 원래 기자였던 그녀는 2017년 성인 콘텐츠 업계에 뛰어들었으며 약 2년간 활동한 뒤 업계를 떠나 정치에 입문했다.

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그녀는 지난 3월 노르테데산탄데르주에서 실시된 선거를 통해 정당 후보 명부에 이름을 올렸고, 이번에 상원의원직을 맡게 됐다.

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오르티스는 성인 콘텐츠 산업 종사자들이 기업이나 중개업체로부터 부당한 대우를 받지 않도록 법적 보호 장치를 마련하는 것을 주요 공약으로 내세웠다. 또한 이들이 다른 직종 노동자와 마찬가지로 사회보장 혜택을 받을 수 있도록 제도를 정비해야 한다고 주장하고 있다.

그녀는 선거운동 당시 "잘못된 정보와 편견, 이중잣대 때문에 국가가 이들을 제대로 보호하지 못했다"며 "성인 콘텐츠 산업 역시 제도권 안에서 규율되고 노동권이 보장돼야 한다"고 강조했다.

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전직 성인배우가 공직을 맡는 것이 적절하지 않다는 비판에 대해 그녀는 "왜 성인 콘텐츠 업계에서 일했던 여성은 국민이 선출하는 공직에 도전할 수 없느냐"고 반문하며, 과거 성인영화 배우 출신으로 이탈리아 국회의원을 지낸 일로나 슈탈러(치치올리나)를 사례로 들었다.

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그러면서 "사회는 성인 콘텐츠를 소비하지만 정작 그 업계에서 일한 사람들이 권력의 공간에서 목소리를 내는 것은 허용하지 않는다"고 지적했다. 이어 "정치적 변화는 이제 시작됐으며 아직 갈 길이 멀지만 중요한 첫걸음을 내디뎠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com