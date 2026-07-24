"배우자가 치매면 나도 위험?" 발병 가능성 최대 74%↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 배우자가 치매를 앓으면 남은 배우자의 치매 발병 위험도 크게 높아질 수 있다는 대규모 연구 결과가 나왔다.

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대만 연구진은 이 같은 연구 결과를 국제 의학 학술지 'JAMA Network Open'에 최근 게재했다.

연구진은 대만인 기혼자 95만 5105명을 대상으로 배우자의 치매 여부와 이후 치매 발생 위험의 연관성을 조사했다.

그 결과 배우자가 치매를 앓고 있는 경우 여성은 치매 발병 위험이 최대 74%, 남성은 최대 69%까지 높아지는 것으로 나타났다. 이러한 경향은 도시와 농촌, 성별, 다양한 사회경제적 계층에서 일관되게 확인됐다.

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연구에서는 소득 수준이 높거나 자녀 수가 많은 사람들의 치매 위험이 다소 낮은 것으로 나타났지만, 배우자의 치매가 위험을 높이는 경향 자체는 비슷한 결과를 보였다.

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연구진은 이러한 현상이 단순히 우연은 아니라고 설명했다. 먼저 교육 수준이나 경제력, 생활습관이 비슷한 사람끼리 결혼하는 경향이 있어 치매 위험요인 역시 서로 닮을 가능성이 높다는 것이다.

즉, 부부가 오랜 기간 같은 환경에서 생활하며 비슷한 식습관과 운동 습관, 사회경제적 환경을 공유하면 인지기능은 물론 치매 발병에도 영향을 준다고 연구진은 설명했다.

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연구진은 또 다른 중요한 요인으로 돌봄 부담을 꼽았다. 배우자가 치매를 앓게 되면 대부분의 경우 가장 가까운 가족인 배우자가 직접 간병을 맡게 된다.

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치매 환자를 돌보는 가족들은 만성적인 스트레스와 우울감, 분노, 좌절감, 죄책감 등을 장기간 경험하는 경우가 많으며, 상당수는 자신의 건강 문제를 안은 채 돌봄을 이어가고 있다. 이 과정에서 수면 부족과 사회적 고립, 신체 활동 감소, 음주나 약물 의존 등이 나타날 수 있고, 이러한 요소들이 장기적으로 치매 위험을 높일 가능성이 있다는 것이다.

특히 자녀가 없는 부부의 경우 여성 배우자의 치매 위험이 남성보다 다소 높은 경향도 확인됐다. 연구진은 자녀가 돌봄을 분담하지 못하는 상황에서는 간병 부담이 아내에게 더 집중되는 경우가 많기 때문일 가능성이 있다고 분석했다.

다만 연구진은 이번 결과가 치매가 배우자에게 '전염된다'는 의미는 아니라고 강조했다. 오랜 기간 공유한 생활환경과 건강 습관, 간병 과정에서 발생하는 신체적·정신적 부담 등이 복합적으로 작용하면서 치매 위험을 높였을 가능성이 크다는 설명이다.

전문가들은 배우자가 치매를 진단받은 가정에서는 환자 치료뿐 아니라 간병인의 정신건강과 신체건강 관리도 함께 이뤄져야 치매 예방에 도움이 될 수 있다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com