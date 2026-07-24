리히트프로덕션, 라이브 콘서트 ‘LICHT : Groovy Summer Night 2026’ 개최

- 뮤지컬 배우 4인과 라이브 밴드가 선사하는 한여름 밤의 특별한 무대

리히트프로덕션(LICHT Produktion) 제공

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공연 제작사 리히트프로덕션(LICHT Produktion)이 오는 8월 23일(일) 오후 6시 30분, 서울 홍대 듈 라이브홀(Dule Live Hall)에서 라이브 콘서트 'LICHT : Groovy Summer Night 2026'를 개최한다.

이번 공연은 네 명의 뮤지컬 배우와 라이브 밴드가 함께 만드는 라이브 콘서트로, 사랑과 꿈, 자유, 청춘을 주제로 한 다양한 음악과 진솔한 이야기를 통해 관객들과 특별한 여름밤을 나눌 예정이다.

출연에는 뮤지컬 배우 김도현, 임정모, 김리안, 조민기가 참여하며, 피아노 정혜원, 신디사이저 성단비, 기타 임대찬, 베이스 김의진, 드럼 정근택으로 구성된 라이브 밴드가 무대를 함께 꾸민다.

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공연은 두 개의 섹션으로 진행된다. 1부에서는 배우들이 직접 선정한 플레이리스트를 라이브로 선보이며 곡에 얽힌 이야기와 감정을 관객들과 나눈다. 이어지는 2부 'LICHT ON AIR'에서는 라디오 콘셉트를 바탕으로 사전 접수된 관객들의 사연과 질문을 소개하고, 배우들이 음악과 이야기를 통해 함께 공감하는 시간을 마련한다.

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이번 공연의 총괄프로듀서를 맡은 김리안은 "음악은 누군가의 추억을 떠올리게 하고, 또 새로운 추억을 만들어주는 힘이 있다고 생각한다"며 "이번 공연이 관객들에게 오래 기억될 한여름 밤의 플레이리스트가 되기를 바라는 마음으로 준비했다"고 전했다.

리히트프로덕션은 공연을 통해 관객과 더욱 가까이 소통할 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 선보이며, 음악과 공연이 일상 속 특별한 경험으로 이어질 수 있는 무대를 만들어갈 계획이다.

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'LICHT : Groovy Summer Night 2026'의 티켓은 7월 24일 오후 2시 NOL 티켓을 통해 단독 오픈되며, 공연 관련 자세한 정보는 리히트 공식 SNS에서 확인할 수 있다.