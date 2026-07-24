돌코리아, 서울장애인종합복지관 20년 동행 기념 과일, 채소 활용 영양교육 진행

제공=돌코리아

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돌코리아는 지난 22일 서울 강동구 고덕동 서울장애인종합복지관에서 복지관 이용자 7명을 대상으로 과일과 채소를 활용한 영양 교육 및 요리 체험 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

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이번 프로그램은 서울장애인종합복지관과의 오랜 후원 관계를 기념하는 동시에, 돌코리아가 보유한 과일과 영양 분야의 전문성을 바탕으로 건강한 식생활의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

참여자들은 과일과 채소의 영양소에 대한 설명을 들은 뒤 재료 손질부터 조리, 시식까지 전 과정에 직접 참여했다.

특히 돌 스위티오 바나나와 스위티오 파인애플, 용과, 아보카도 등 다양한 과일과 채소를 활용해 샐러드와 샌드위치를 만들며 균형 잡힌 식단 구성과 실생활에서 활용할 수 있는 조리법을 익혔다.

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수업을 마친 뒤에는 모든 참여자에게 수료증을 전달하며 건강한 식습관을 지속적으로 실천할 수 있도록 응원의 메시지를 전했다.

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돌코리아 관계자는 "서울장애인종합복지관과 함께해 온 20년의 의미를 복지관 이용자들과 건강한 한 끼를 나누며 되새길 수 있어 더욱 뜻깊었다"며 "앞으로도 과일과 영양에 대한 전문성을 바탕으로 장애인들이 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 실질적인 도움이 되는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.