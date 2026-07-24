침 한 번 맞은 후 발에서 부러진 바늘 10개 발견 '수술 위기'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아 여성이 다리 통증을 치료하기 위해 침술을 받았다가 발 안에서 부러진 침 조각 10여 개가 발견되는 황당한 사고를 겪었다.

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러시아가제타 등 현지 매체들에 따르면 러시아 시베리아 크라스노야르스크에 거주하는 여성 A는 다리 통증으로 고생하다가 지역에서 유명한 침술 전문가를 찾아 한차례 시술을 받았다.

하지만 시술 직후 상태는 오히려 악화됐다. 통증은 더욱 심해졌고, 결국 발에 체중을 실을 수 없을 정도가 돼 정상적으로 걷는 것조차 불가능해졌다.

병원에서 검사를 받은 결과, 여성의 발과 다리 연부조직 안에 최소 10개의 부러진 침 조각이 남아 있는 것으로 밝혀졌다.

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현재까지 어떻게 한 번의 시술 과정에서 이처럼 많은 침이 부러졌는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

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의료진은 감염을 막기 위해 항생제와 항염증제를 처방해 경과를 지켜보고 있다. 하지만 증상이 호전되지 않을 경우 발을 절개하는 대규모 수술이 불가피할 수 있다고 설명했다. 특히 침 조각이 매우 작고 조직 깊숙이 박혀 있어 제거 과정도 쉽지 않을 것으로 예상된다.

의료진은 침술을 받을 경우 반드시 자격을 갖춘 의료인이나 공인된 시술기관을 이용해야 하며, 시술 후 심한 통증이나 부종, 보행 장애 등이 나타나면 즉시 병원을 찾아 검사를 받아야 한다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com