"수영복 컬러, 3가지는 피하세요"…소재는 '이것' 선택

사진 출처=Pool Guard, 언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름 휴가 전 수영복을 구매하는 이들이 늘고 있다.

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수영복은 단순한 패션 아이템이 아니라 안전과 편안함을 고려해야 하는 스포츠웨어다.

또한 물놀이 시 수영복 색상 선택은 안전과 직결될 수 있다.

흰색·파란색·검은색 수영복은 물속에서 잘 보이지 않아 물에 빠지는 사고 시 발견이 늦어질 위험이 있다는 것이다.

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우선 흰색은 빛의 반사와 굴절 영향으로 물속에서 형태가 흐릿하게 보일 가능성이 높다.

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파란색 수영복은 바다나 수영장 물 색과 비슷하고, 검은색은 실내 수영장 바닥의 검은 레인 표시선과 혼동될 수 있으며 바다, 계곡에서는 암석과 잘 구분되지 않아 시인성이 떨어진다.

이에 전문가들은 "물속에서 눈에 잘 띄는 색상을 선택하는 것이 안전 측면에서는 더 유리하다"고 조언한다.

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특히 형광색 계열 수영복은 물속에서도 대비가 강해 시인성이 높고, 사고 발생 시 주변 사람들이 빠르게 발견할 가능성이 크다.

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실제 해외 과학계와 업체들은 수영복 색상별 수중 가시성을 비교한 실험 결과를 소개한 바 있다.

수영복 소재 선택도 중요하다. 전문가들은 나일론과 스판덱스(폴리우레탄) 혼합 소재를 가장 적합한 조합으로 추천했다. 세탁과 건조가 쉽고 물속 저항이 적어 활동성이 좋다는 이유에서다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com