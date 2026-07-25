"항암 치료 후 남은 유방 미세석회, 전부 제거 안 해도 된다"

선행항암화학요법 이전에 시행한 유방촬영술(A) 유방 MRI(B).유방촬영술(엑스레이) 상에서 미세석회가 유방 전체적으로 확인되며(A), MRI에서도 유방 전체적으로 암세포의 침범이 보인다(B). 선행항암화학요법 이후에 시행한 유방촬영술(C), 유방 MRI(D).선행항암화학요법 시행 이후에도 미세석회는 대부분 그대로 남아있지만(C), MRI에서는 암세포가 대부분 사라졌다(D). 실제 해당 환자는 유방 전절제술을 시행 받았고 조직검사 결과상 종양이 완전히 사라진 '병리학적 완전 관해'로 확인됐다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 유방암 수술 전 항암치료 후 미세석회가 남아있더라도, 암 종류에 따라 수술 범위를 크게 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 그동안 암이 사라졌어도 남은 석회 때문에 가슴을 넓게 잘라내야 했던 환자들에게 희소식이 될 것으로 보인다.

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연세대 강남세브란스병원 안성귀·배숭준(유방외과), 은나래(영상의학과) 교수와 용인세브란스병원 백승호(유방외과) 교수 공동 연구팀은 선행항암화학요법을 받은 유방암 환자 518명을 대상으로 유방암 종류에 따른 잔여 미세석회를 분석한 연구 결과를 밝혔다.

선행항암화학요법은 수술 전 미리 항암치료를 실시해 종양의 크기를 줄이는 치료법이다. 유방 절제 범위를 줄여 환자 삶의 질을 높일 수 있어 유방암의 표준 치료로 자리 잡았다. 문제는 유방 MRI 상에서 암이 완전히 사라진 것처럼 보여도, '미세석회'가 그대로 남아 있는 경우가 많다는 점이다.

미세석회는 유방 조직에 칼슘 성분이 쌓여 유방 촬영(엑스레이) 검사에서 보이는 미세한 결정체다. 미세석회 자체가 유방암의 원인은 아니며, 오히려 유방암 진단에 도움을 줄 때도 있다. 선행항암치료 후에는 암세포가 있던 자리에 흔적으로 남기도 한다.

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미세석회는 항암치료를 해도 잘 없어지지 않는 성질이 있다. 석회 안에 혹시 숨어있을지 모르는 암세포 때문에, 잔여 미세석회 범위만큼 넓게 가슴을 절제하는 방식이 일반적이다. 하지만 실제 항암치료 후 석회만 남고 암세포는 완전히 사라진 비율이 50% 이상이어서, 학계에서는 '남은 미세석회 때문에 가슴을 과하게 잘라내야 하는가'는 논의가 이어져 왔다.

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연구팀은 유방암의 세부 종류에 따라 남은 미세석회와 실제 암세포의 연관성이 어떻게 다른지 분석했다. 결과는 유방암 종류에 따라 매우 정반대로 나타났다.

치료가 까다롭기로 유명한 'HER2 양성 유방암'과 '삼중음성유방암' 환자의 경우, 선행항암치료 후 MRI에서 암이 사라지고 남은 미세석회의 크기가 2㎝ 미만이라면 대부분 암세포가 완전히 사라진 상태(병리학적 완전 관해)로 나타났다(HER2 양성, 87.2%, 삼중음성유방암, 91.7%).

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반면, 성장 속도가 비교적 느린 '호르몬수용체 양성 유방암'은 MRI 결과나 미세석회 크기와 상관없이 4.8%만 암세포가 제거돼 환자의 95.2%에서 암세포가 미세하게 남아있었다. 이 경우에는 미세석회가 남은 부분을 포함해 충분히 넓게 절제해야 안전하다는 의미다.

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이번 연구는 국내 유방암 환자들의 데이터를 바탕으로, 남은 미세석회의 임상적 의미를 과학적으로 입증했다는 점에서 큰 의미가 있다.

안성귀 교수는 "이번 연구로 유방암의 성격에 따라 수술 범위를 다르게 결정할 수 있는 근거를 찾았다. HER2 또는 삼중음성유방암에서 선행항암치료 후 완전 관해 비율이 향상되었으나, 미세석회가 잔존한 경우 수술 범위를 줄이는 결정은 매우 어려웠다. 미세석회의 특성을 고려한 대규모 다기관 연구를 이어가 유방암 환자들의 수술 부담을 낮추고 치료 효과를 극대화하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이번 연구는 유방암 분야 국제 학술지 'NPJ breast cancer'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

유방암 종류별 선행항암치료 후 암세포 제거 여부 비교. 선행항암치료 후 HER2 양성 유방암 87.2%, 삼중음성유방암 91.7% 암세포가 완전히 사라졌지만, 호르몬수용체 양성 유방암은 4.8%만 암세포가 사라졌다.