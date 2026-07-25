젝시믹스, 고윤정 모델 기용 첫 주 판매량만 전주 대비 208.2% 증가

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젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 배우 고윤정의 모델 기용 이후 주요 착장 제품의 판매량이 큰 폭으로 증가했다고 밝혔다.

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젝시믹스가 고윤정이 캠페인에서 착용한 주요 제품 8종의 판매 추이를 분석한 결과, 모델 기용이 시작된 6월 4일부터 7월 18일까지 6주간 판매량은 직전 6주인 4월 19일부터 5월 30일까지와 비교해 134.4% 증가했다.

특히 고윤정 모델 캠페인이 처음 공개된 6월 1주차에는 주요 착장 제품 판매량이 직전 주보다 208.2% 증가하는 등 캠페인 공개 직후 소비자 관심이 빠르게 구매로 이어진 것으로 나타났다.

가장 높은 성장률을 기록한 제품은 고윤정이 착용한 '언밸런스 로고밴딩 크롭탑'으로, 모델 기용 이후 6주간 판매량이 직전 6주 대비 무려 2,344.8% 증가했다.

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러닝과 아웃도어 활동에 적합한 'RX 펀칭 리플렉티브 투인원 쇼츠'는 같은 기간 525.7%, 'RX 블랙라벨 시그니처 360N 리플렉티브 브라탑'도 248.1% 급증했다.

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이 밖에도 'V업 3D 플러스 부츠컷 레깅스'가 212.6%, 'RX 블랙라벨 시그니처 380N 메쉬 포켓 레깅스 5부'가 177.3% 증가했다.

젝시믹스는 고윤정의 건강하고 세련된 이미지가 브랜드의 기능적이면서도 감각적인 애슬레저 스타일과 자연스럽게 맞물리며 소비자들의 구매 관심을 높인 것으로 분석했다. 더불어 공식 SNS를 통한 캠페인 확산도 모델과 브랜드 간 시너지를 높였다. 젝시믹스 공식 SNS에 고윤정의 캠페인 이미지와 영상이 공개될 때마다 많은 좋아요와 댓글이 이어졌으며, 착장 제품과 스타일링에 대한 소비자들의 관심도 꾸준히 나타나고 있다. 이를 통해 기존 고객의 구매를 촉진하는 동시에 신규 소비자층과의 접점도 확대되고 있다는 설명이다.

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젝시믹스 관계자는 "고윤정 특유의 밝고 건강한 매력이 젝시믹스가 추구하는 감각적인 애슬레저 스타일을 효과적으로 전달하며 주요 착장 제품의 판매 증가로 이어지고 있다"며 "공식 SNS에서도 캠페인 콘텐츠가 공개될 때마다 높은 관심과 긍정적인 반응이 이어지고 있는 만큼, 앞으로도 고윤정과 함께 젝시믹스만의 기능적이고 세련된 스타일을 다채롭게 선보이겠다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com