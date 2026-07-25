알래스카, 서머 페스타 31일까지 진행

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(주)에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 데일리 라이프스타일 아웃도어 브랜드 알래스카(ALASKA)가 오는 7월 31일까지 여름 시즌 프로모션 '알래스카 서머 페스타(ALASKA SUMMER FESTA)'를 진행한다.

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이번 프로모션은 일상과 아웃도어를 아우르는 알래스카의 여름 시즌 대표 아이템을 합리적인 가격으로 선보이는 행사이다. AL-T 냉감 티셔츠를 비롯해 초경량·기능성 소재를 적용한 다양한 제품을 최대 60% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

대표 상품인 AL-T 냉감 티셔츠는 쿨코튼과 쿨텐션 소재를 적용해 시원하고 쾌적한 착용감을 제공하며, 베이직한 디자인부터 그래픽 포인트 스타일까지 다양한 스타일로 구성했다. 가격은 2만4,900원부터 만나볼 수 있다.

이와 함께 초경량 쇼츠는 1만9,900원부터, 휴양지와 일상에서 모두 활용하기 좋은 원피스는 3만9,900원부터 판매한다. 이 밖에도 냉감 우븐 티셔츠, 반팔 셔츠, 아노락, 경량 바람막이 등 여름 시즌 내내 활용도 높은 다양한 아이템을 합리적인 가격으로 선보인다.

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알래스카 관계자는 "이번 서머 페스타는 무더운 여름을 보다 시원하고 편안하게 보낼 수 있도록 기능성과 디자인을 모두 갖춘 다양한 아이템을 합리적인 가격으로 준비했다"며 "여름 휴가부터 일상까지 다양하게 활용할 수 있는 알래스카만의 여름 스타일을 경험해 보시길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com