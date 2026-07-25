파파존스, 아이브 홀로그램 포토카드 증정 이벤트

한국파파존스(회장 서창우)가 전속모델 아이브(IVE)의 모습이 담긴 한정판 홀로그램 포토카드 증정 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

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이번 프로모션은 7월 23일(목)부터 9월 6일(일)까지 파파존스 공식 온라인 채널(PC·모바일·앱), 콜센터, 매장 방문 및 전화 주문을 통해 이용할 수 있다. 라지 사이즈 이상 피자 구매 고객에게는 최대 8천 원의 할인 혜택과 함께 아이브 홀로그램 포토카드 1세트를 증정한다. 할인은 피자 사이즈에 따라 차등 적용돼 라지 사이즈는 5천 원, 패밀리 사이즈는 6천 원, 파티 사이즈는 8천 원의 할인을 받을 수 있다.

한정판으로 선보이는 아이브 홀로그램 포토카드는 빛의 각도에 따라 다채롭게 반짝이는 홀로그램 효과를 적용해 멤버들의 매력을 더욱 생동감 있게 표현한 것이 특징이다. 아이브 멤버들의 다양한 모습을 담아 총 6종으로 구성해 팬들의 소장 가치를 높였다. 포토카드는 주문 1건당 1세트가 증정되며, 준비된 수량이 모두 소진될 경우 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

한국파파존스 관계자는 "이번 프로모션은 파파존스를 찾는 고객들에게 맛은 물론 특별한 즐거움까지 전하고자 기획했다"며 "앞으로도 차별화된 브랜드 경험을 제공할 수 있는 다양한 협업과 프로모션을 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.

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한편, 파파존스는 2023년부터 아이브를 전속모델로 기용해 브랜드 캠페인과 신제품 홍보, 시즌 프로모션 등 다양한 마케팅 활동을 함께 전개해 왔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com