조깅 중 쓰러진 명문 축구클럽 선수 끝내 숨져, 사인은?

우살리파 인디 사진출처=하르유 JK

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[스포츠조선 장종호 기자] 포르투갈 명문 축구클럽 FC포르투 유소년팀 출신의 축구선수 우살리파 인디가 조깅 도중 갑자기 쓰러져 26세의 나이로 숨졌다.

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주르날 흐리코르 등 현지 매체들에 따르면 인디는 지난 20일(현지시각) 밤 포르투갈 브라가주 파페 지역에서 혼자 달리기 운동을 하던 중 의식을 잃고 도로에 쓰러졌다.

밤 9시쯤 이를 목격한 행인이 구조 당국에 신고했고, 출동한 응급구조대는 심폐소생술 등 응급처치를 실시했지만 인디는 현장에서 끝내 숨졌다. 현지 경찰은 사건 현장에서 범죄 혐의점은 발견되지 않았으며, 갑작스러운 심정지가 발생한 것으로 보고 있다.

다만 정확한 사망 원인을 규명하기 위한 부검이 진행될 예정이다.

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인디는 당시 신분증을 소지하지 않아 사고 직후에는 신원이 확인되지 않았으며, 다음 날인 21일 오전에야 신원이 확인된 것으로 전해졌다.

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1999년 12월 3일 서아프리카 기니비사우에서 태어난 인디는 기니비사우와 포르투갈 국적을 모두 보유하고 있었다.

18세 때 FC포르투 유소년 아카데미에 입단한 그는 2017~2018시즌 19세 이하(U-19) 팀에서 중앙 미드필더로 활약하며 공식경기 3경기에 출전했다. 이후 세자렌스, 빌라 메아 등 여러 포르투갈 클럽에서 선수 생활을 이어갔다.

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2023년 3월 에스토니아의 하르유 JK에 입단, 올 시즌 1군 선수단에 포함됐지만 잇따른 부상으로 경기에 출전하지 못했다.

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지난달 구단과 합의해 계약을 종료한 뒤 포르투갈로 돌아왔다.

하르유 JK는 성명을 통해 "경기장에서 항상 최선을 다한 선수였다. 성실함과 헌신으로 팀원들의 모범이 된 인물을 오래 기억하겠다"고 애도했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com