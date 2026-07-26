"2030세대 방문객 5배 ↑…현대백화점 도쿄 '더현대 글로벌' 오픈런 이어져"

◇일본 도쿄 오모테산도 더현대 글로벌 플래그십스토어 오픈런. 사진제공=현대백화점

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현대백화점이 지난 10일 도쿄 오모테산도 거리의 복합 쇼핑몰 도큐 플라자 오모카도 3층에 오픈한 플래그십 정규 매장 '더현대(THE HYUNDAI)'가 오픈런과 완판 행진을 이어가는 것으로 나타났다.

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박동용 현대백화점 더현대 글로벌 팀장은 "패션과 라이프스타일 트렌드에 민감한 현지 2030세대와 K팬덤 고객이 몰리면서 주말마다 오픈런이 이어지고 있다"며 "뜨거운 현지 반응은 매출로도 이어지고 있다"고 설명했다. 실제 더현대'가 들어선 복합 쇼핑몰 도큐 플라자 오모카도 2030세대 방문객이 더현대 오픈 이전과 비교해 5배 이상 증가했고, 매출은 오픈 직후 수요 집중을 고려해 수립한 높은 목표치를 30% 이상 초과 달성중이라는 설명이다.

또한 더현대(THE HYUNDAI)가 브랜드와 협업해 선보인 '코이세이오038' 펌킨 스커트를 비롯, K팝 아이돌 착장으로 유명세를 탄 '더블러버스'의 선글라스, '히에타'의 타일라 백, '스탠드오일'의 미오 버킷백 등 주요 K패션 아이템들도 준비한 물량이 모두 팔렸다.

K팬덤의 인기도 뜨겁다. 일본 더현대 공식 앰버서더 'TWS(투어스)' 포토카드 증정 이벤트에 오픈런이 발생할 만큼 관심이 높았고, 다음 달 2차 증정 행사도 진행할 예정이다. 또 캐릭터 및 팬덤 IP 콘텐츠 플랫폼 '위드뮤'에서 판매한 투어스 굿즈는 일부 상품이 조기 소진됐다. 온라인 마케팅 일환으로 한국과 일본의 연예인, 인플루언서와 협업해 제작한 현지 SNS 영상은 총 누적 조회수가 2000만 뷰를 돌파했다.

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현대백화점은 더현대(THE HYUNDAI) 흥행을 발판 삼아 더현대 글로벌의 아시아 시장 확장에 가속도를 낼 구상이다. 오는 2030년까지 일본, 대만, 홍콩 등 아시아 주요 거점에 현대백화점만의 차별화된 공간 및 상품 기획력을 바탕으로 10여 개의 플래그십 매장 구축을 목표로 하고 있다.

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유희열 현대백화점 패션사업부장(상무)은 "더현대(THE HYUNDAI)의 성과를 발판 삼아 향후 일본은 물론, 대만, 홍콩 등 아시아와 유럽 시장까지 글로벌 확장에 속도를 낼 계획"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com