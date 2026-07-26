2년간 친했던 직장 동료, 알고 보니 친남매…"온몸이 떨렸다"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 한 직장에서 일하던 남녀가 알고 보니 친남매였다는 기막힌 사연이 전해져 화제다.

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BBC 등 현지 매체들에 따르면 영국 맨체스터 공항 버스터미널에서 관리 감독 업무를 맡고 있던 데이브 그린(60, 남)은 인근 자판기를 관리하던 안드레아 엄스턴(53, 여)과 오토바이라는 공통 관심사를 계기로 가까워졌다. 두 사람은 서로 다른 업무를 맡고 있었지만 2년 동안 절친한 친구로 지냈다.

그러던 중 지난 2007년 그린은 자신이 과거 입양됐다는 사실을 털어놓았다. 그러자 엄스턴은 자신의 오빠가 자신이 태어나기 전 갓난아기 때 입양 보내졌다고 이야기했다.

이후 그린이 자신의 출생 당시 이름이 '스튜어트 프라우들러브'였다고 말하자 엄스턴은 큰 충격을 받았다. 프라우들러브는 결혼 전 자신의 성이었기 때문이다. 그녀는 곧바로 어머니에게 전화를 걸어 그린의 생년월일을 확인했고, 모든 사실이 일치한다는 것을 확인한 뒤 눈앞의 절친이 친오빠라는 사실을 알게 됐다.

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엄스턴은 BBC와의 인터뷰에서 "온몸이 떨리고 심장이 미친 듯이 뛰었다"며 "마침내 오빠를 찾았다는 사실이 믿기지 않았다"고 당시를 회상했다. 그린 역시 "사람들이 이렇게 만나는 일은 거의 없다"며 "우리의 삶은 이제 더 이상 평범하지 않다"고 말했다.

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그린은 이후 생모와 재회했다. 생모는 15세라는 어린 나이에 그를 출산한 뒤 입양 보낼 수밖에 없었던 것으로 전해졌다. 더욱 놀라운 것은 그린이 버스 운전사로 일하면서 오랫동안 생모의 집 앞을 수없이 지나쳤다는 사실이었다.

엄스턴은 오빠와 어머니가 처음 만난 순간을 "평생 잊지 못할 장면"이라고 표현했다. 그녀는 "엄마가 오랫동안 아들을 다시 만나기를 간절히 바랐다"고 말했다.

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떨어져 성장했음에도 남매는 놀라울 정도로 닮은 점이 많았다. 차를 끓이는 방식부터 토마토소스를 넣은 샌드위치를 좋아하는 식성까지 비슷해 가족들은 더욱 놀랐다고 한다.

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그린은 "인생은 무엇을 가지고 있느냐보다 누구와 함께하느냐가 더 중요하다고 늘 생각해 왔다"며 "그날 이후 내 삶은 완전히 달라졌고, 이제 내 인생을 특별하게 만들어 줄 가장 소중한 존재를 찾았다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com