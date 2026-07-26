"K-뷰티 콘텐츠, 이번엔 '장원영 헤어브러시'" …신세계면세점, 명동점에 메디큐브 '포에버 체리' 팝업스토어 운영

◇신세계면세점 명동점 메디큐브 포에버체리 팝업. 사진제공=신세계면세점

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신세계면세점이 글로벌 뷰티 브랜드 메디큐브(MEDICUBE)의 '포에버 체리(Forever Cherry)' 팝업스토어를 운영한다.

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오는 11월 30일까지 명동점에서 진행되는 이번 팝업에서는 장원영 협업 컬렉션 '포에버 체리'의 대표 상품인 '리본 체리 글래스 헤어브러시'를 면세 채널 단독으로 선보인다.

메디큐브는 2024년 신세계면세점 온라인몰에 입점한 데 이어 현재 명동점 10층에서 정식 매장을 운영하고 있다. 리본 체리 글래스 헤어브러시는 리본과 체리 모티브를 반영한 디자인에 에이피알이 독자 개발한 4중 브러시 모를 적용했으며, 전용 거치대와 보호 캡을 더해 디자인과 실용성을 모두 갖췄다.

핑크 컬러와 리본·체리 오브제로 꾸민 팝업 공간은 상품 전시와 포토존을 함께 마련해 브랜드 감성을 체험할 수 있도록 했다. 이번 신세계면세점 명동점 팝업스토어와 온라인몰에서는 헤어브러시를 먼저 판매하고, 향후 컬렉션 확대에 맞춰 상품을 순차적으로 추가할 예정이다.

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신세계면세점 관계자는 "이번 팝업을 통해 단독 협업 상품과 K-뷰티 콘텐츠 경쟁력을 지속 강화할 계획"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com