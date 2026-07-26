"엉덩이 아파 허리디스크인 줄 알았는데…" 운동 중 고관절 질환 주의

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 주 3~4회 풋살과 웨이트트레이닝을 즐기던 28세 직장인 김 모씨는 경기 중 방향을 급하게 바꾸는 동작을 한 뒤 오른쪽 사타구니에 찌르는 듯한 통증을 느꼈다. 처음에는 단순한 근육통으로 생각해 운동을 계속했지만, 의자에서 일어날 때나 계단을 오를 때 통증이 반복됐고, 오래 앉아 있다가 일어설 때 엉덩이 깊숙한 곳에서 걸리는 느낌까지 나타났다.

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증상이 호전되지 않아 병원에서 검사를 받은 결과, 고관절 관절와순(비구순) 손상이 확인됐다. 관절와순은 고관절을 안정적으로 잡아주는 연골성 구조물로, 반복적인 회전 동작이나 충돌 증후군과 함께 손상되는 경우가 흔하다.

일반적으로 허리부터 엉덩이, 허벅지까지 이어지는 통증이 생기면 허리디스크를 많이 떠올린다. 실제로 허리디스크는 다리로 뻗치는 방사통을 유발하는 질환이지만, 고관절 질환에서도 유사한 증상이 나타난다. 허리디스크는 척추 사이의 디스크가 돌출되면서 신경을 압박하는 질환으로 허리 통증과 함께 엉덩이, 허벅지, 종아리, 발까지 이어지는 방사통이 생긴다.

고관절 관절와순 부분파열은 고관절을 둘러싸고 있는 관절와순이 손상되며 발생한다. 사타구니 깊숙한 통증이 가장 흔하며 오래 걷거나 계단을 오를 때 통증이 심해질 수 있다. 걸리는 느낌과 딸깍거리는 소리가 나며, 양말이나 신발을 신는 자세가 불편해지기도 한다. 허리 통증은 거의 없지만 엉덩이, 허벅지 통증 때문에 허리디스크와 헷갈릴 수 있다.

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허리디스크와 고관절 관절와순 부분파열은 신체검사로 감별한다. 먼저 하지직거상검사는 허리디스크를 진단할 때 대표적으로 시행하는 검사로, 환자가 누운 상태에서 의료진이 한쪽 다리를 천천히 들어 올린다. 다리를 들어올릴 때 엉덩이부터 종아리, 발까지 저리거나 당기는 통증이 있으면 허리디스크로 인한 신경 압박 가능성을 의심한다.

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고관절 충돌검사는 환자의 고관절과 무릎을 굽힌 뒤 다리를 몸 안쪽으로 돌려 통증이 발생하는지 확인하는 검사로, 사타구니 깊숙한 부위에 통증이 나타나면 고관절 충돌증후군이나 관절와순 부분파열 등 고관절 내부 손상을 의심할 수 있다.

세란병원 정형외과 하지센터 김태형 과장은 "신체검사에서 고관절 질환이 의심되거나 X-레이에서 특별한 이상이 없는데도 통증이 지속된다면 MRI를 시행해 관절와순 손상 여부를 평가한다"며 "치료는 손상 정도에 따라 달라지며 초기에는 활동량 조절, 약물치료 및 재활운동을 처방하고 증상이 지속되거나 파열 범위가 크면 수술을 고려한다"고 설명했다.

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김태형 과장은 "활동량이 많은 20~50대에서는 고관절 관절와순 손상이 적지 않게 발생하지만, 허리디스크와 증상이 비슷해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다. 운동 중 갑작스러운 통증뿐 아니라 오래 걷거나 계단을 오를 때 사타구니 통증이 반복되거나 고관절에서 걸리는 느낌이 있다면 단순 피로로 넘기지 말아야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com