GS리테일, '평창대관령음악제'에 무지개상자 오케스트라 단원 참여 프로그램 마련

◇'평창대관령음악제'에 참여한 '무지개상자' 오케스트라 단원들. 사진제공=GS리테일

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GS리테일이 후원하는 '무지개상자' 오케스트라 단원들이 '평창대관령음악제'에 참여했다.

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강원특별자치도 평창에서 열리는 클래식 음악 축제인 평창대관령음악제는 올해로 23회를 맞았다. '계승과 혁신'을 주제로 7월 23일 개막해 8월 2일까지 강원특별자치도 평창 일원에서 열린다. 실내악, 독주회, 오케스트라 공연 등 다양한 공연이 진행되며, 아티스트와의 커피, 와인 아카데미 등 다채로운 부대행사도 열릴 계획이다.

GS리테일이 2005년부터 21년째 '희망친구 기아대책'과 함께 운영하고 있는 대표 문화 사회공헌 프로그램 '무지개상자'는 현재까지 누적 후원금은 54.5억 원에 달하며, 전국 755개 지역아동센터 소속 아동 1만 3천여 명에게 악기 교육과 합주 활동을 지원해 정서적 안정과 예술적 재능을 키울 수 있는 기회를 제공해왔다.

2024년부터 평창대관령음악제를 후원한 GS리테일은 강원문화재단과의 협업을 통해 무지개상자 단원들의 예술 체험 기회를 확대해왔다.

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올해는 무지개상자 오케스트라 단원과 지도교사 등 총 26명이 참여하는 1박 2일 프로그램을 마련했다. 단원들은 공연 관람과 수학자 김민형 교수의 특별강연에 참여하며 클래식 음악과 다양한 문화예술을 직접 체험하는 시간을 보냈다.

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박경랑 GS리테일 정책지원팀 ESG파트장은 "무지개상자 단원들이 앞으로도 다양한 문화 체험을 통해 꿈을 키울 수 있도록 지속적인 ESG 활동을 이어가겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com